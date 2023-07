Cyberpunk 2077 : la Secret Agent Gear Collection, un coffret de goodies collector pour la sortie de Phantom Liberty

Après de nombreux déboires, Cyberpunk 2077 aura finalement droit à une seule et unique extension payante, Phantom Liberty. Elle ajoutera une nouvelle histoire sur fond d'espionnage, ainsi que des véhicules, armes et compétences exclusives utilisables dans toute l'expérience, à partir du 26 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Il n'est pas de bon aloi de proposer un collector pour un DLC, alors pour faire vibrer les fans au porte-monnaie le plus rempli, CD Projekt a décidé de vendre en parallèle la Secret Agent Gear Collection, un coffret qui comprend toutes sortes de goodies et qui aurait pu se retrouver dans une édition spéciale. Cette Collection d'équipement Agent Secret renferme ainsi une statuette de Solomon Reed et Songbird, une pièce de défi NUSA, une lithographie de plan Chimera de Militech (imprimée sur papier métallique) et la bande dessinée Ten of Swords dans une boîte à fermeture magnétique. Un beau bébé en somme, vendu pour 163,95 € sans les frais de port, en exclusivité sur la boutique CD Projekt RED Gear.

Statue Reed et Songbird Taille : 27,94 cm x 15,24 cm (11 pouces x 6 pouces)

Poids : Environ 900 g (31,75 oz)

Matériau : Thermoplastique (ABS et PVC) Pièce de défi NUSA Design face avant : Sceau NUSA avec The New United States of America

Taille : 5,08 cm (2 pouces) de diamètre x 0,41 cm (0,16 pouce) d'épaisseur

Poids : Environ 47 g (1,66 oz)

Matériau : Alliage de zinc

Boîte d'affichage : étui carré Lithographie métallique schématique Chimera Design : schéma Chimera noir, jaune et rouge

Taille : 22,86 cm x 30,48 cm (9 pouces x 12 pouces)

Bande dessinée Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 10 of Swords

Taille : 16,79 cm x 26,04 cm x 0,64 cm (6,61 pouces x 10,25 pouces x 0,25 pouce)

Même si elle vient célébrer la sortie de Phantom Liberty, la Secret Agent Gear Collection ne sera pas livrée avant janvier 2024, il faudra donc patienter pour la mettre sur vos étagères. L'édition collector du jeu de base est sinon vendue à partir de 168,23 € sur Amazon.fr.