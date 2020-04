Cyberpunk 2077 : une collection « Where's Johnny ? » lancée sur le CD Projekt Store

Cyberpunk 2077 permettra d'explorer la ville de Night City en incarnant V, mais les joueurs ont surtout hâte de croiser la route de Johnny Silverhand, rockeur et activiste ayant les traits de Keanu Reeves dans le jeu et qui est presque devenu la figure du jeu. CD Projekt vient d'ailleurs de mettre à jour sa boutique en ligne avec des vêtements et autres accessoires à ses couleurs.

Avec la collection « Where's Johnny ? », les fans ont de quoi faire, avec des tee-shirts à l'effigie du guitariste ou de son groupe Samurai, mais également une casquette, un sweat à capuche, un jogging, un porte-clés avec des médiators, un bandana, un sac banane (qui devrait donc exister encore dans le futur...), un bonnet, une bouteille isotherme ou encore un autocollant pour recouvrir la webcam de votre ordinateur portable. Comme toujours, cela est à retrouver sur le CD Projekt Store.

Pour rappel, la boutique du studio polonais propose déjà des produits dérivés de Cyberpunk 2077, mais également de la franchise The Witcher, avec parfois de sublimes statuettes, dont les stocks sont malheureusement vite épuisés.

