Cyberpunk 2077 : des versions propres aux PS5 et Xbox Series X, et au moins deux DLC prévus

Plus tôt cette année, Xbox annonçait son service Smart Delivery pour permettre de jouer facilement (et sans frais) à ses jeux Xbox One sur Xbox Series X. Cyberpunk 2077 a rapidement été l'un des premiers à confirmer qu'il profiterait de la fonctionnalité pour être jouable sur la next-gen dès son arrivée. Michał Nowakowski, directeur du développement commercial chez CD Projekt RED, a de nouveau évoqué le sujet lors d'une réunion avec les investisseurs.

En ce qui concerne la console de Microsoft , comme je l'ai dit, nous avons officiellement confirmé à la fois la mise à jour et la disponibilité entre les générations, ce qui signifie que vous pourrez jouer au jeu dès le départ sur la prochaine génération.

En revanche, quand il lui a été demandé si et quand une vraie version sera développée pour les PS5 et Xbox Series X, il a été moins précis dans ces propos, mais a au moins permis d'éclaircir un point. Oui, une édition « propre » à la next-gen est prévue, mais elle ne sera pas accessible dès la fin d'année 2020.

Cyberpunk 2077 Édition D1 64,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 64,99€. Cependant, quand il s'agit d'une version de nouvelle génération propre et complète, cela arrivera plus tard, nous n'avons pas annoncé quand elle sera disponible et je n'ai pas de nouveau commentaire ici à ce sujet. Mais une mise à jour sera disponible pour tous ceux qui achètent la version Xbox One ici et maintenant dès le départ, une fois cette mise à jour en ligne, ils pourront la télécharger gratuitement. C'est l'annonce que nous avons officiellement faite et encore une fois, je ne peux pas vraiment commenter les politiques des constructeurs avant qu'ils ne les annoncent officiellement. » Il n'y a aucune annonce officielle venant de PlayStation, donc nous ne pouvons vraiment rien confirmer ou nier. C'est PlayStation qui doit d'abord résoudre ces problèmes, et nous serons heureux de faire un commentaire, mais nous ne pouvons pas les devancer.

Pour résumer : Cyberpunk 2077 sera jouable sur Xbox Series X via le Smart Delivery de la Xbox One dès le lancement de la nouvelle console, et la situation est encore un peu trouble pour la PS5, alors que PlayStation est encore imprécis sur sa rétrocompatibilité. Mais, comme vous l'avez lu, une version spéciale conçue avec les performances exclusives de la nouvelle génération devrait aussi être proposée...

Sinon, durant le même évènement, le président de CD Projekt a évoqué le sujet des DLC, a priori non lié au multijoueur prévu pour dans quelque temps. Il a été dit que Cyberpunk 2077 « n'aura pas moins d'extensions que The Witcher 3 en a eu », ce qui veut dire qu'au moins deux grosses aventures additionnelles sont dans les tuyaux. Côté planning, il prévoit un « scénario similaire » à son dernier jeu, avec probablement une révélation des DLC avant le lancement, et des mises à jour gratuites pour patienter jusqu'au contenu supplémentaire payant. Au moins, vous avez une idée de ce à quoi vous attendre après le 17 septembre 2020.