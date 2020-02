Cyberpunk 2077 sera compatible avec le Smart Delivery des Xbox

Aujourd'hui, Microsoft a dévoilé de nouvelles informations concernant la Xbox Series X, notamment la technologie Smart Delivery. Pour faire simple, en achetant un titre Xbox Game Studios sur Xbox One, vous pourrez y jouer sur Xbox One X sans aucuns frais supplémentaires, mais cela concerne également les jeux des studios tiers, au bon vouloir des éditeurs et développeurs.

Mais CD Projekt est un studio qui regarde vers l'avenir. Leur titre Cyberpunk 2077 sera jouable avec GeForce NOW sur PC à son lancement, et donc oui, il sera compatible avec Smart Delivery. Tous les joueurs achetant Cyberpunk 2077 en septembre prochain sur Xbox One pourront donc le lancer sans problème, et sans frais, sur Xbox Series X lorsque la console sera disponible en fin d'année.

Une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui comptent bien profiter de Cyberpunk 2077 sur Xbox One à son lancement le 17 septembre prochain, mais également sur Xbox Series X par la suite. En espérant que de nombreux éditeurs tiers suivront le pas.