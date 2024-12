Non, The Witcher IV ne devrait pas être aussi catastrophique que Cyberpunk 2077 à sa sortie

Les joueurs ont encore en travers de la gorge le lancement de Cyberpunk 2077. Le FPS/RPG de CD Projekt était bourré de bugs et de soucis techniques, surtout sur les consoles d'ancienne génération. Depuis, le studio polonais s'est efforcé de rectifier le tir et surtout de regagner l'estime des joueurs avec des patchs, des mises à jour (dont la 2.2 cette semaine) et une extension très réussie. Au total, le jeu s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires.

Désormais, les fans attendent The Witcher IV, officialisé lors des Game Awards 2024 avec une sublime cinématique mettant en vedette Ciri, qui sera le personnage principal et remplacera Geralt de Riv. La productrice exécutive Małgorzata Mitręga et le directeur du jeu Sebastian Kalemba ont discuté avec IGN pour rassurer les joueurs : CD Projekt a appris de ses erreurs et The Witcher IV devrait sortir dans un état bien plus respectable que ne l'était Cyberpunk 2077 il y a quatre ans. Sebastian Kalemba déclare ainsi :

D’abord, il faut laisser faire. Ensuite, la façon dont nous produisons actuellement a également changé de manière très positive, ce qui signifie que nous définissons très consciencieusement les étapes de la production. Nous essayons de définir très consciemment le périmètre, en nous assurant que les fondations sont là. Pour être très honnête, je vois déjà que cela nous aide à nous assurer que tout ce que nous créons en ce moment est super cohérent dans tous les domaines. Et cette façon de faire nous donne le sentiment de contrôler cet environnement super complexe plus que nous ne le faisions auparavant. Et cela permet également à tout le monde de se sentir plus en sécurité lorsqu’il s’agit de développer de manière générale au quotidien.

Małgorzata Mitręga continue :

Nous faisons également beaucoup d'efforts pour la transparence de la vision, pour nous assurer qu'elle se répercute sur toute l'équipe afin que tout le monde sache que nous sommes transparents avec le conseil d'administration et dans tout le projet, au sein du studio Red et pas seulement au sein du projet lui-même. Je pense donc que c'est également très cool. Et cela ne veut pas dire que cela n'est pas arrivé avant, mais l'effort est plus important. Il faut donc s'assurer que le jeu fonctionne toujours. Et nous itérons beaucoup, nous échouons rapidement, nous travaillons vite. Je pense que c'est aussi une façon très saine de voir les choses. Et c'est sûr que nous avons une leçon sur la façon de communiquer également avec le monde extérieur et quand.

Cyberpunk 2077 n'avait pas échappé au crunch, mais comme le rappelle IGN citant des employés de CD Projekt, le studio a changé sa manière de procéder dès l'extension Phantom Liberty. La productrice exécutive revient sur ce sujet :

C'est bien sûr un sujet très complexe comme toujours, mais je suis contente que vous posiez la question. La manière de produire de façon saine pour que les gens puissent toujours trouver du plaisir dans ce qu'ils font, c'est ce qui rend la qualité si élevée, c'est vraiment une priorité absolue pour nous de mener ce projet. Nous planifions donc d'une manière différente. Nous communiquons avec les équipes, nous travaillons avec les équipes d'une manière différente. Les équipes sont également planifiées différemment de la nôtre, donc cela aide déjà. Donc oui, c'est certainement ce que nous visons. Cependant, c'est vraiment complexe. Tant de dépendances et d'énigmes ensemble et des gens qui travaillent ensemble. Mais il est certain que nous devons également accepter, mais de manière très consciente et saine, comment gérer s'il y aura des moments qui nécessiteront des heures supplémentaires.

CD Projekt gagne en expérience et s'adapte, même s'il n'exclut pas de recourir aux heures supplémentaires en fin de développement, comme la plupart des studios. Mais Sebastian Kalemba rappelle que les conditions de travail ont pas mal changé depuis la pandémie, ne facilitant pas les choses :

C’était compliqué avant. C’est encore plus compliqué maintenant. Nous sommes actuellement dans un monde post-pandémique. La pandémie a changé le développement à 180 degrés. Nous créons des produits tellement énormes que nous avons plus de 400 personnes à bord en ce moment. Pour gérer un environnement aussi complexe dans une industrie aussi complexe, nous avons dû nous adapter simplement, rapidement et efficacement. La façon dont nous travaillons actuellement est bien sûr différente, mais nous examinons également l’ensemble du processus de développement, non seulement du point de vue du développement, mais aussi de la communication, du leadership, de la clarté. Nous devons en fait être au top de notre forme pour pouvoir proposer le meilleur jeu possible. C’est donc complexe, mais je suis assez fier de la situation actuelle en ce qui concerne les processus globaux.

Voilà de bien belles paroles qui devraient rassurer les fans, mais seul le résultat compte et les joueurs jugeront lorsque The Witcher IV sortira, à une date encore inconnue. Au moins, cela laisse le temps à CD Projekt de poursuivre le développement sans se préoccuper des délais envers le public.

