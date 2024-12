The Witcher IV se montre avec Ciri dans une sublime cinématique !

La cérémonie des Game Awards est toujours le moment idéal pour découvrir de futurs gros jeux, mais pas grand monde ne s'attendait à voir le prochain jeu de CD Projekt sur l'écran géant. Le studio derrière The Witcher et Cyberpunk 2077 a profité de la cérémonie pour dévoiler le premier teaser de The Witcher IV, qui marquera le début d'une nouvelle saga :

Cette première vidéo nous en met plein la vue, mais ce que les fans retiendront, c'est surtout la présence de Ciri en tant que personnage principal. La jeune femme a gagné en maturité et en puissance depuis ses dernières aventures avec Geralt de Riv, elle lutte désormais seule contre des monstres, comme tout bon Sorceleur. Visuellement parlant, la cinématique en images de synthèse en met déjà plein la vue, elle a été réalisée en collaboration avec Platige Image, utilise l'Unreal Engine 5 et tourne sur une carte graphique NVIDIA GeForce RTX non annoncée, mais le scénario reste encore flou.

The Witcher IV est attendu à une date encore inconnue, sur des plateformes indéterminées.