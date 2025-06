The Witcher IV décolle la rétine avec sa démo technique de gameplay sous Unreal Engine 5

Dévoilé lors des Game Awards 2024, The Witcher IV n'est vraiment pas près de sortir. Le jeu de rôle et d'action de CD Projekt mettra cette fois en scène Ciri, qui a évidemment grandi depuis la dernière fois que nous l'avions vu aux côtés de Geralt de Riv. Le titre n'est pas attendu avant 2027, mais le développeur polonais l'a remis en avant à l'occasion du State of Unreal 2025.

La première cinématique était déjà impressionnante, tournant sous Unreal Engine 5 et utilisant une NVIDIA GeForce RTX non annoncée à l'époque, sans doute la puissante et onéreuse 5090. Dans une nouvelle cinématique sous UE 5.6, nous assistons à ce qui semble être un dragon attaquant une calèche. Graphiquementet techniquement, c'est un festival pour la rétine, la bougie éclaire les surfaces de manière réaliste, les pièces d'argent volent dans tous les sens, les visages sont et drapés sont ultra crédibles, mais CD Projekt avait une autre vidéo sous le coude.

Le studio polonais a dévoilé une démo technique de gameplay de The Witcher IV, tournant à 60 fps sur une PlayStation 5 standard (pas la PS5 Pro, donc), avec du ray tracing. Ici, Ciri explore le royaume de Kovir et traque évidemment un monstre en récoltant des indices. Le rendu graphique a de quoi impressionner, les environnements sont bourrés de détails et même dans un village peuplé d'habitants, la console de salon de Sony ne bronche pas.

Bien évidemment, il s'agit ici d'une démonstration technique pour en mettre plein la vue et exhiber le rendu possible de l'Unreal Engine d'Epic Games, le résultat final à la sortie du jeu devrait être différent. Il faudra être patient avant de mettre les mains sur The Witcher IV, attendu en 2027. D'ici là, vous pouvez retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition à partir de 10 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.