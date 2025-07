EA SPORTS FC 26 : date de sortie, nouveautés, stars sur la jaquette, voici tout ce qu'il faut savoir sur le jeu de foot

Comme chaque année, Electronic Arts va sortir un nouveau jeu de football. Les FIFA se sont arrêtés il y a un moment déjà, le développeur a rapidement rebondi avec les EA SPORTS FC, tout en conservant les franchises des joueurs, clubs et championnats les plus populaires du monde. Cette semaine, le studio dévoile officiellement EA SPORTS FC 26, voici la première bande-annonce :

Zlatan Ibrahimović sera la star de l'Édition Ultimate d'EA SPORTS FC 26. Le fantasque joueur suédois, désormais à la retraite, est passé à l'Inter de Milan, au FC Barcelone, au PSG, à Manchester United puis à l'AC Milan. Sur la jaquette de l'Édition Standard, nous retrouverons Jude Bellingham (Real Madrid, déjà à l'honneur sur la boîte de FC 25) et Jamal Musiala (Bayern Munich).

Du côté du jeu en lui-même, EA Games promet « de nouvelles innovations à l’échelle du jeu et une expérience de gameplay repensée » grâce aux retours de la communauté, voici les points clés de EA SPORTS FC 26 :

Fondamentaux du gameplay améliorés :



EA SPORTS FC 26 propose de nombreux changements à l’échelle du jeu, notamment une réactivité et une fluidité de dribble améliorées, des courbes de course ajustées pour des déplacements plus explosifs, un nouveau positionnement des gardiens basé sur l’apprentissage par renforcement, des animations volumétriques proches du corps, de nouveaux styles de jeu plus polyvalents et rôles de joueur, et bien plus encore.

Préréglages de gameplay authentique et compétitif :



Le nouveau préréglage de gameplay ‘Compétitif’ – basé sur des fondamentaux affinés, une cohérence accrue et une meilleure réactivité – est conçu sur mesure pour le mode Football Ultimate Team™ et Clubs. Le préréglage de gameplay ‘Authentique’, quant à lui, offre l’expérience la plus fidèle au football jamais proposée dans le mode Carrière.

Découvrez le mode Carrière de Manager comme jamais auparavant :



Plongez dans l’univers palpitant de Manager Live, une nouvelle dimension du mode carrière avec un hub interactif rempli de Défis évolutifs de durée variable. Aux côtés des modes Carrière originale et Points de départ réels, Manager Live propose des scénarios mis à jour régulièrement tout au long de la saison, inspirés du monde réel du football, pour offrir sans cesse de nouveaux objectifs à poursuivre dans votre carrière.

Archétypes :



Nouvelle fonctionnalité dans FC 26, les Archétypes sont inspirés des plus grands noms du football. Ils introduisent de nouvelles classes dans les modes Clubs et Carrière de Joueur, apportant davantage d'individualité aux joueurs. Développez vos compétences en améliorant vos attributs et en débloquant des Atouts d’Archétype pour donner à votre joueur un style unique sur le terrain.

Nouveaux Événements en Direct et Modes Tournoi :





Dans FC 26, les fans pourront mettre leur équipe de rêve à l’épreuve dans Football Ultimate Team grâce à de nouveaux Événements en Direct et Modes Tournoi, ainsi qu’une expérience Rivals et Champions revisitée.

Authenticité Inégalée :



EA SPORTS est fier d’offrir une authenticité de jeu inégalée dans EA SPORTS FC 26, avec plus de 20 000 athlètes issus de plus de 750 clubs et équipes nationales, évoluant dans plus de 120 stades et 35+ championnats, le tout rendu possible grâce au soutien de plus de 300 partenaires du football mondial.