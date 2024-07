RUMEUR sur EA Sports FC 25 : la date de sortie en fuite, avec encore une Ultimate Edition qui va diviser les fans

Source: Dealabs et PlayStation Game Size

Même si Electronic Arts n'a encore rien annoncé, il est évident que le studio prépare une suite à EA Sports FC 24, son jeu de football qui succède aux FIFA depuis qu'il n'a plus les droits. En attendant une déclaration officielle de la part d'EA Games, les rumeurs vont bon train et un leaker très réputé dévoile une information capitale.

billbil-kun a publié récemment un article sur Dealabs, affirmant que la date de sortie d'EA Sports FC 25 serait fixée au 27 septembre 2024. Il faut s'attendre à un lancement sur toutes les plateformes (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et PC), même les consoles d'ancienne génération, comme l'année dernière. Le leaker affirme qu'une édition Ultimate est attendue, offrant sept jours d'accès anticipé. Comme pour EA Sports FC 24, les fans vont pouvoir payer 99,99 € au lieu de 69,99 € (prix sur PC, il faudra sans doute rajouter 10 € sur consoles) afin de mettre les mains sur cette Ultimate Edition et jouer dès le 20 septembre. De quoi diviser la communauté, mais rapporter de gros sous à EA Games... Les abonnés EA Play pourront quant à eux profiter de cet early access d'une semaine, mais avec 10 heures d'essai seulement.

Enfin, PlayStation Game Size, qui leake régulièrement des infos sur les jeux vidéo, a partagé ce qui semble être le logo d'EA Sports FC 25. Le graphiste d'Electronic Arts a simplement repris celui de l'année dernière, avec une couleur vert pomme :

Ni billbil-kun ni PlayStation Game Size ne s'avancent quant à une date pour l'officialisation de ce EA Sports FC 25, patience. Vous pouvez retrouver le jeu de foot de l'année dernière à partir de 21,03 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.