Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 39) : EA SPORTS FC 25 prend toute la place

La semaine commence comme à son habitude avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, un Top 5 partagé par le S.E.L.L.. La semaine est marquée par le lancement d'un jeu vidéo annuel attendu par tous les amateurs de football, oui, le nouveau FIFA EA SPORTS FC 25 prend toute la place.

EA SPORTS FC 25 se hisse dès son arrivée sur la plus haute marche du podium, mais également en troisième, quatrième et cinquième places, respectivement dans ses versions PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/One et Nintendo Switch. Seul The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fait de la résistance, en deuxième position tout de même.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 27 septembre 2024 :