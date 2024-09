EA SPORTS FC 25 : les stars du foot réunies pour la bande-annonce de lancement

EA SPORTS FC 25 est déjà lancé, du moins pour les joueurs qui avaient précommandé l'Ultimate Edition. Pour fêter ça, Electronic Arts dévoile dès maintenant la bande-annonce de lancement, mettant en scène les stars de cette année, à savoir Jude Bellingham, Aitana Bonmatí, David Beckham, Zinedine Zidane et Gianluigi Buffon :

Trent Alexander-Arnold, les artistes Dave et Tiakola et le pilote de F1 Max Verstappen font même une apparition pour fêter la sortie d'EA SPORTS FC 25 et d'EA SPORTS FC Mobile. Voici ce qu'il faut retenir :

Présentant le gameplay de la toute nouvelle expérience Rush, la nouvelle campagne coïncide avec l'accès anticipé à FC 25 via l'Édition Ultimate, désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Xbox One, accordant une semaine d'accès anticipé et des avantages supplémentaires pour les joueurs. EA SPORTS FC 25 verra son lancement mondial de l'édition standard le 27 septembre, disponible sur toutes les plateformes précitées et sur Nintendo Switch.

Annoncée en début de semaine, la mise à jour anniversaire d'EA SPORTS FC Mobile sera lancée le 24 septembre et introduira un nouveau mode Défi de Club, un nouveau Centre de Football qui suivra le football dans le monde réel, et célébrera le premier anniversaire de FC Mobile avec des matchs, des fonctionnalités et des points de compétence. Cette annonce a été amplifiée par la révélation de Jude Bellingham en tant que nouveau visage d'EA SPORTS FC Mobile, prolongeant ainsi son rôle de star de la couverture d'EA SPORTS FC 25.