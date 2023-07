EA Sports FC 24 officialise ses nouveautés et sa date de sortie avec une présentation et un trailer de gameplay (c'est FIFA 24 avec une moustache)

Le moment de la révélation est enfin venu pour EA Sports FC 24, qui a été présenté par Andrew Wilson et les équipes d'Electronic Arts lors d'un évènement en direct ce jeudi. Nous avons ainsi eu droit à plus d'une demi-heure d'informations sur le projet, ainsi qu'à une bande-annonce de gameplay, et ce sera sans surprise un quasi FIFA 24, sans la franchise principale. La cover star Erling Haaland a passé une tête, tout comme d'autres figures comme Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges ou Alex Scott.



Les technologies seront cependant améliorées par rapport à FIFA 23, avec notamment des optimisations de la technologie HyperMotion, des PlayStyles se rapprochant du style de jeu réel des sportifs et des innovations pour le Frostbite Engine.

HyperMotionV est notre plus grand bond en avant dans le réalisme à ce jour, traduisant le rythme et la fluidité du football du monde réel dans The World’s Game en utilisant des données volumétriques de plus de 180 matchs de football professionnels masculins et féminins qui nous permettent de refléter plus que jamais les mouvements du monde réel dans le jeu.

PlayStyles optimisé par Opta dimensionne les athlètes, allant au-delà des notes globales pour donner vie aux capacités sur le terrain qui rendent les joueurs spéciaux. Chaque PlayStyle offre aux joueurs des capacités uniques que vous verrez et ressentirez, qui rendent leur façon de jouer plus authentique.

Le moteur Frostbite amélioré offre à The World’s Game des détails réalistes, apportant un nouveau niveau d’immersion grâce à des modèles de joueurs repensés, des animations plus fluides et des caractéristiques visiblement uniques qui rendent chaque joueur spécial. Les maillots et shorts se déplacent maintenant comme des matériaux dignes du monde réel, réagissant à la foulée d’un joueur, se déplaçant lorsqu’il change de direction et bougeant avec lui pendant qu’il joue.

Le football féminin sera aussi plus présent que jamais, avec l'arrivée de LaLiga F et la Google Pixel Frauen-Bundesliga, rejoignant la Barclays Women’s Super League, la D1 Arkema, la National Women’s Soccer League et l’UEFA Women’s Champions League, et surtout la possibilité d'ajouter des femmes à votre Ultimate Team pour jouer avec des équipes mixtes en ligne. Toujours côté licences, le partenariat avec la Premier League a été prolongé, le contrat avec l'UEFA a été renouvelé pour continuer à utiliser les licences Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference League et Super Coupe de l'UEFA, tandis que LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Seria A, le CONMEBOL Libertadores seront toujours de la partie. La Ligue 1 n'est pas encore citée, faut-il croire qu'elle pourrait être absente ? Côté modes, il sera toujours possible de devenir joueur ou entraineur en mode Carrière, et de s'amuser en cross-play en Clubs ou VOLTA Football.

« Célébrer le sport pour tous est ce qui continue de nous motiver et de nous inspirer », a déclaré Andrea Hopelain, vice-présidente directrice de la marque chez EA Sports. « C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer l’itération la plus inclusive et la plus diversifiée du jeu jusqu’à présent. Qu’il s’agisse de jouer avec le plus grand groupe de joueuses que nous ayons jamais eu en Ultimate Team ou avec de nouvelles ligues comme la Liga F et la Google Pixel Frauen-Bundesliga, EA Sports est fier de défendre le football féminin virtuellement et physiquement. « Chaque footballeur rêve d’être la star de la couverture. Je suis fier de jouer un rôle majeur dans le lancement de la nouvelle ère du meilleur jeu de football au monde au sein d’EA Sports FC », a déclaré Erling Haaland. « La première fois que j’ai tenu la couverture dans mes mains, ma réaction immédiate a été de penser, imaginez si je pouvais me montrer cela il y a 10 ans. J’espère que cela pourra aussi inspirer la prochaine génération à croire en elle-même pour réaliser ses rêves. C’est un honneur non seulement d’être sur cette couverture, mais aussi sur la couverture de l’Ultimate Edition aux côtés de mes illustres pairs et légendes du jeu mondial tels que Johan Cruyff, Pelé, Zinédine Zidane, Ronaldinho, Didier Drogba et bien d’autres.

Côté modalités de sortie, pas de surprise, comme le voulait le leak, ce sera pour le 29 septembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, avec un accès anticipé au 22 septembre pour les acheteurs de l'Ultimate Edition. Les membres EA Play auront droit à un essai de 10 heures dès le 22 septembre, date à laquelle les abonnés EA Play Pro pourront jouer à l'Édition Ultime. Les précommandes effectuées avant le 22 août seront récompensées par plusieurs bonus dont un objet Ultimate Team Hero de l’UEFA Champions League non échangeable à récupérer en novembre. Tous les joueurs qui se connecteront avant le 1er novembre recevront le statut de fondateur, un privilège donnant accès à un badge et un kit exclusifs à afficher sur cet épisode et les suivantes. EA Sports FC 24 peut d'ores et déjà être précommandé à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.