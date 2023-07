RUMEUR sur EA Sports FC 24 : la date de sortie du prochain jeu de football d'Electronic Arts en fuite, une bêta en approche

Vous connaissez l'histoire : suite à des tensions entre Electronic Arts et la FIFA, l'éditeur n'a pas renouvelé son contrat avec l'organisation internationale du football et ne pourra pas utiliser son nom dans ses prochains jeux. La série va donc devenir EA Sports FC et nous avons rendez-vous ce mois-ci pour une révélation en bonne et due forme.

- EA SPORTS FC24 CLOSED BETA (Xbox Series X) | 41.57GB

- EA SPORTS FC24 CLOSED BETA (Xbox One) | 39.23GB — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 5, 2023

Comme souvent, il ne faudra cependant pas attendre les informations officielles pour en savoir plus sur le projet. En attendant d'en découvrir davantage sur le contenu et le gameplay, qui devraient être très similaires aux derniers FIFA, le dataminer Aggiornamenti Lumia rapportait ce matin qu'il avait découvert les données d'une bêta fermée pour un certain EA Sports FC 24, 39,23 Go sur Xbox One et 41,57 Go sur Xbox Series X|S : le projet serait donc bien cross-gen et la numérotation de la saga reprendrait là où elle s'est arrêtée. Pour ce qui est des modalités d'accès à la bêta fermée, elles ne sont pas connues pour le moment.

Ensuite, c'est notre informateur français billbil-kun qui a fait des siennes. Il vient de dévoiler sur Dealabs que la date de sortie d'EA Sports FC 24 serait calée au 29 septembre 2023 (sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch ?). Un accès anticipé serait même disponible dès le 22 septembre pour les acheteurs de l'édition Ultimate et une version d'essai de 10 heures via EA Play serait aussi proposée à partir de cette date.

EXCLUSIVE

???? RELEASE DATE REVEAL ????



(At least this one can't be delayed)



Check out the release date and early access details about EA Sports FC 24, the new football game from Electronic Arts and successor of FIFA 23 in my last report#FIFA #EASportsFC24 https://t.co/JZ7bOZWyTd — billbil-kun (@billbil_kun) July 5, 2023

Nous n'avons maintenant plus qu'à patienter pour qu'Electronic Arts officialise tout cela ! D'ici là, FIFA 23 est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

