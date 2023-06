Electronic Arts : EA Games va disparaître au profit de nouvelles branches, EA Entertainment et EA Sports

Depuis sa création en 1982, la société Electronic Arts a adopté de nombreuses approches pour l'édition de jeux vidéo. La société tentaculaire qui distribue et développe des expériences vidéoludiques va cependant passer par une nouvelle restructuration, officialisée par Andrew Wilson sur le site officiel de l'entreprise.

Ainsi, EA Games, qui était la sous-structure qui chapeautait l'ensemble des productions internes, va être scindée en deux parties. La première sera EA Entertainment, qui s'occupera de la création de toutes les franchises originales et sous licences. Elle sera dirigée par Laura Miele, anciennement Chief Operating Officer, avec sous sa tutelle Vince Zampella qui s'occupera de grosses séries comme Battlefield, Titanfall/Apex et Star Wars, Samantha Ryan des expériences solos et des jeux familiaux, et Jeff Karp des jeux mobiles. Le label EA Originals devrait à priori continuer à exister quelque part là-dedans.

L'autre branche sera EA Sports, qui s'occupera logiquement de toutes les franchises sportives comme EA Sports FC, Madden NFL, NHL, PGA Tour ou College Football. C'est Cam Weber, qui supervisait déjà ce catalogue durant l'ère précédente, qui dirigera l'entité. David Tinson prendra lui la direction d'un pôle transverse chargé des liens avec la communauté et des services, EA Experiences.

Aujourd’hui, nous annonçons la prochaine étape de notre stratégie en alignant nos studios en deux organisations qui relèvent de moi : EA Entertainment et EA SPORTS. Cette évolution de notre entreprise continue de donner à nos dirigeants de studio une propriété plus créative et une responsabilité financière plus créative pour prendre des décisions plus rapides et plus perspicaces en matière de développement et de stratégies de commercialisation. Ces mesures accéléreront nos activités, stimuleront notre croissance et créeront de la valeur à long terme pour nos employés, nos joueurs et nos communautés.

EA Entertainment englobe des propriétés intellectuelles extraordinaires, y compris certaines des franchises à succès les plus appréciées au monde, ainsi que de puissantes collaborations. Nous construisons l’avenir du divertissement interactif sur une base de franchises légendaires et de nouvelles expériences innovantes, ce qui représente d’énormes opportunités de croissance.

Je suis ravi d’annoncer que Laura Miele a été nommée présidente d’EA Entertainment, Technology & Central Development. Elle supervisera les principaux studios, leur donnant une liberté plus créative, tout en continuant à diriger les services technologiques et de développement centraux pour stimuler l’exécution et l’efficacité opérationnelle. Laura a fait ses preuves en dirigeant des équipes créatives à grande échelle et en obtenant des résultats commerciaux. Je remercie Laura pour son incroyable leadership et j’ai hâte de collaborer avec elle à la mise en œuvre de notre stratégie convaincante alors qu’elle assume ce rôle crucial pour stimuler la croissance transformationnelle de l’entreprise.

En tant que membre d’EA Entertainment, Vince Zampella, qui jouit d’une réputation inégalée dans la création de jeux qui façonnent la culture et construisent des communautés, dirigera les studios de classe mondiale responsables d’Apex Legends, de nos jeux Star Wars et de Battlefield. Samantha Ryan restera concentrée sur les franchises lifestyle et les expériences solos à succès. Jeff Karp continuera de diriger le mobile, nous positionnant pour une croissance significative sur la plus grande plateforme au monde. En plus de se concentrer sur l’avenir de nos jeux mobiles mondialement reconnus, Jeff et son équipe s’associeront à des leaders de franchise pour tirer parti du succès de titres tels que FIFA Mobile afin de créer des écosystèmes connectés pour nos joueurs.

EA SPORTS abrite certaines des propriétés les plus précieuses de tous les sports, avec un incroyable portefeuille de propriété intellectuelle, des communautés en ligne massives avec des centaines de millions de fans et plus de droits mondiaux pour plus de sports que partout ailleurs dans le divertissement interactif. Cam Weber a été nommé président d’EA SPORTS, dirigeant l’organisation responsable de nos expériences EA SPORTS et de l’ensemble de notre portefeuille. Avec l’expansion des licences de l’entreprise, il accélérera les plans de croissance ambitieux des équipes, y compris la construction d’EA SPORTS FC et de nos franchises de football américain dans des écosystèmes multiplateformes connectés. Grâce au leadership inégalé de Cam, nos équipes EA SPORTS sont déjà les meilleures de l’industrie et nous sommes bien placés pour diriger l’avenir du fandom sportif.

Alors que les tendances culturelles et générationnelles continuent d’élargir la définition des jeux au-delà du jeu vers de nouveaux modes de regard, de création et de connexion, nous devons continuellement évoluer pour rencontrer et engager les joueurs selon leurs conditions et sur leurs plateformes préférées. David Tinson, nouvellement nommé vice-président exécutif et directeur des expériences, dirigera l’équipe EA Experiences pour développer et mettre à l’échelle des services et des capacités dans les domaines commercial, marketing, WWCE, EAX et Positive Play afin d’inspirer, d’engager et de connecter les fans, dans et autour de nos jeux. La vision, la passion et l’accent mis par David sur la narration et les expériences qui définissent la culture permettront à cette équipe de générer un impact commercial et d’amplifier le pouvoir de nos communautés à la fois dans et au-delà de nos jeux.