Electronic Arts : la transition FIFA vers EA Sports FC s'est bien passée, les revenus grimpent

Electronic Arts publie lui aussi son bilan financier pour le troisième trimestre de l'année fiscale, qui s'est terminé le 31 décembre dernier. Un moment important pour l'éditeur et développeur, car c'est le premier bilan sans FIFA, le studio n'a plus la licence et a lancé son remplaçant, EA Sports FC 24.

Un changement de nom qui n'a pas perturbé les joueurs, bien au contraire, car les revenus d'EA Sports FC 24 sont en hausse de 7 % par rapport à l'année dernière, la transition s'est bien passée. Si le football est populaire en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le football américain qui cartonne, la franchise Madden a vu ses ventes augmenter de 5 %.

Par ailleurs, Electronic Arts se frotte les mains grâce aux jeux live service qui lui ont rapporté 1,7 milliard de dollars, une hausse de 3 % qui représente 73 % des revenus d'EA. Les ventes de jeux complets sont cependant en baisse de 5 %, avec 654 millions de dollars, c'est même 27 % de moins qu'en 2022, le studio avait alors sorti Battlefield 2042.

Pour ce troisième trimestre fiscal, les revenus d'Electronic Arts sont de 1,95 milliard de dollars, 3 % de plus que l'année dernière, le studio estime qu'il engendrera entre 7,41 et 7,71 milliards de dollars sur l'année complète, avec des revenus nets estimés entre 1,15 et 1,27 milliard de dollars.

