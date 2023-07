EA Sports UFC 5 : un nouveau jeu de MMA signé Electronic Arts officialisé

Cela va bientôt faire 3 ans qu'Electronic Arts a livré EA Sports UFC 4, un jeu d'arts martiaux mixtes dans la lignée directe de ses prédécesseurs. Si vous doutiez de l'arrivée d'une suite, rassurez-vous, elle vient bien d'être officialisée par l'éditeur, quelques heures avant le début de l'évènement UFC 290.

Coming soon #UFC5



Full reveal September 2023 ????️



➡️ https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN — EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 8, 2023

Le prochain volet s'appellera logiquement EA Sports UFC 5 (un titre qu'il faudra veiller à ne pas confondre avec la nouvelle série EA Sports FC) et nous avons découvert son logo sur les réseaux sociaux. La révélation n'est pas très bavarde, loin de là, mais s'accompagne de deux promesses : celle d'une sortie prochaine (sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ou juste sur ordinateurs personnels et next-gen) et celle d'une présentation plus approfondie en septembre 2023.

Maintenant, il va juste falloir s'armer de patience : en attendant, EA Sports UFC 4 est disponible chez Amazon.fr à partir de 28,50 €.