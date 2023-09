EA Sports UFC 5 : les blessures réalistes et les modes jouables au centre d'un nouveau trailer de gameplay

Fraichement annoncé et disponible le mois prochain, EA Sports UFC 5 nous propose forcément déjà un regard approfondi sur son gameplay et ses fonctionnalités au travers d'une nouvelle bande-annonce. Et comme prévu, le projet développé avec l'Unreal Engine 5 ne manquera pas d'atouts.

Nous avons d'abord un regard sur son système d'impact réaliste, qui déclenchera des dégâts visuels pertinents et influera sur les performances du combattant subissant le coup. Il sera même possible d'appeler le soigneur pour panseur nos blessures, mais gare à ne pas subir trop de coups sous peine de voir le combat arrêté pour raisons médicales. Nous avons ensuite droit à un aperçu des soumissions au sol rendues plus fluides qu'auparavant, des replays cinématiques, ou des interventions de l'arbitre sur le tapis.



Côté contenu, nous aurons accès à Fight Week, pour des défis hebdomadaires inspirés des affrontements réels du moment, à des Alter Ego permettant de contrôler des combattants avec l'apparence et les capacités d'un moment précis de leur histoire, un mode Carrière avec des cinématiques et un récit mettant notamment en scène Valentina Shevchenko, ou encore un mode en ligne permettant enfin de finir sur une égalité. De quoi ravir les amateurs de la discipline, qui pourront mettre la main sur EA Sports UFC 5 le 27 octobre 2023 sur PS5 ou Xbox Series X|S : ils peuvent précommander leur exemplaire pour 79,99 € sur Amazon.fr.