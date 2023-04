EA Sports FC : logo officiel, nouvelles rassurantes des partenariats et mois de révélation pour le successeur des jeux FIFA

C'est vraiment fini : après près de 30 ans de collaboration, le cordon est rompu entre la FIFA et Electronic Arts, qui n'ont pas reconduit le contrat entre la fédération et l'éditeur. C'est sans son nom emblématique, mais avec beaucoup de technologies dans la besace qu'Electronic Arts va continuer à développer des jeux de football, désormais avec le titre EA Sports FC.



Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp



We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023

L'heure n'est pas encore à la révélation d'EA Sports FC 24 (ou quel que soit son nom), mais l'éditeur commence tout de même à lancer la machine promotionnelle en dévoilant le logo officiel de la franchise. Incisive et moderne, sa forme triangulaire rappellerait presque un écusson de club. Attendez-vous à le voir beaucoup ces prochains jours, car EA prévoit de le placarder chez ses partenaires en Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NSWSL, CONMEBOL et plus encore. PlayStation, Xbox et Nintendo ont d'ailleurs déjà partagé le logo affublé de leurs couleurs, preuve que la franchise sera encore présente chez les trois principaux constructeurs.

Le design de la nouvelle marque prend directement pour inspiration le beau jeu ainsi que d'une forme majeure présente dans la culture du football et qui représente ce sport dans de multiples dimensions : le triangle. Des techniques de passe aux combinaisons sur coups de pied arrêtés, cette forme a également été inscrite dans l'ADN des expériences de football EA SPORTS durant des décennies, depuis les angles isométriques du premier jeu en version 8-bit et des polygones triangulaires qui composent chaque pixel des principaux jeux modernes, ainsi que le symbole d'indication du joueur qui apparaît au-dessus de chaque athlète dans chaque match. Vous pouvez en savoir plus au sujet de l'identité de marque, rendez-vous ici.





Electronic Arts dévoile aussi au passage sa vision pour son prochain jeu, qui sera « façonné sur une base d'inclusivité et d'innovation », en proposant une « expérience d'une authenticité sans rival avec accès à plus de 19 000 joueurs sous licence complète, 700 équipes, 30 ligues et avec le soutien de plus de 300 partenaires du football mondial qui vont permettre un développement dans de nouveaux endroits à la fois autour du football féminin et du football amateur ». Nous ne devrions donc pas être en reste niveau contenu et licences.

Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC, déclare : « Il s'agit du début de l'histoire d'EA SPORTS FC. Nous nous appuyons sur trente années de leadership et d'histoire en créant des expériences qui rassemblent la communauté du football mondial et à continuer à l'emmener vers un futur qui met le fan au centre. EA SPORTS FC sera un symbole du sport, un symbole d'innovation et de changement et nous sommes ravis d'en montrer plus à nos fans sur notre futur en juillet. »

Maintenant, nous avons rendez-vous en juillet 2023 pour découvrir pleinement EA Sports FC : les joueurs sont d'ailleurs invités à s'inscrire à la newsletter du Club pour être tenus au courant des dernières informations. D'ici là, FIFA 23 est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : EA Sports FC : un accord à 550 millions d'euros pour les droits de la Premier League anglaise ?