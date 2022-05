FIFA : l'accord entre EA Games et la Fédération est terminé, la franchise s'appellera EA Sports FC

Depuis l'année dernière, les joueurs s'attendaient à la fin de la franchise FIFA. Electronic Arts réfléchissait en effet à mettre fin à son partenariat avec la Fédération Internationale de Football Association, déposant dans la foulée le nom EA Sports FC. Eh bien, c'est désormais officiel, il n'y aura pas de FIFA 24.

Cam Weber, vice-président exécutif d'EA Sports, vient de partager un long message sur le site officiel du studio, annonçant la fin des collaborations avec la FIFA, après près de 30 ans et plus de 150 millions de joueurs. Il faudra désormais compter sur EA Sports FC, mais le contenu sera globalement le même :

L'année prochaine, EA Sports FC deviendra l'avenir du football d'EA Sports. Aux côtés de nos plus de 300 partenaires sous licence dans le sport, nous sommes prêts à porter les expériences du football mondial vers de nouveaux sommets, au nom de tous les fans de football du monde entier.

Tout ce que vous aimez dans nos jeux fera partie d'EA Sports FC - les mêmes expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là. Ultimate Team, Mode Carrière, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille de licences unique de plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquelles nous avons continué à investir pendant des décennies sera toujours là, uniquement dans EA Sports FC. Cela inclut des partenariats exclusifs avec la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la MLS – et bien d'autres à venir.

Cette nouvelle plateforme indépendante apportera de nouvelles opportunités – pour innover, créer et évoluer. C'est bien plus qu'un simple changement de symbole - en tant qu'EA Sports, nous nous engageons à faire en sorte qu'EA Sports FC soit un symbole de changement. Nous nous engageons à réinvestir de manière significative dans le sport, et nous sommes ravis de travailler avec un nombre important et croissant de partenaires pour développer de nouvelles expériences authentiques qui apportent joie, inclusion et immersion à une communauté mondiale de fans. J'ai hâte de partager plus de détails sur ces plans dans les mois à venir.

EA Sports FC nous permettra de concrétiser cet avenir et bien plus encore… mais pas avant d'avoir livré notre jeu le plus complet de tous les temps avec notre partenaire actuel des droits, la FIFA, pour une année de plus. Nous nous engageons à faire en sorte que le prochain FIFA soit le meilleur de tous les temps, avec plus de fonctionnalités, de modes de jeu, de contenu de la Coupe du monde, de clubs, de ligues, de compétitions et de joueurs que n'importe quel titre FIFA auparavant.

Nous sommes incroyablement ravis de construire l'avenir du football mondial avec vous tous, et nous serons heureux de partager plus d'informations sur EA Sports FC à l'été 2023. L'avenir de ce sport est très grand et brillant, et la communauté de fans du football s'étend à travers tous les coins du monde. Le football mondial fait partie d'EA Sports depuis près de trente ans - et aujourd'hui, nous nous assurons qu'il en sera ainsi pour les décennies à venir.