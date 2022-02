FIFA et eFootball : Mason Greenwood supprimé des jeux de foot de Konami et EA Games

Le milieu du football est malheureusement lui aussi touché par les affaires d'agressions sexuelles. L'année dernière, Benjamin Mendy de Manchester City avait été incarcéré, accusé d'avoir agressé et violé plusieurs femmes, et Electronic Arts l'avait rapidement retiré de FIFA 22.

Eh bien, du côté de l'autre club mancunien, même combat. L'attaquant anglais Mason Greenwood, qui évolue à Manchester United cette fois, a été accusé par son ex-compagne d'agression sexuelle et de viol. Le jeune homme de 20 ans a été arrêté puis libéré sous contrôle judiciaire la semaine dernière, mais Konami ne prend aucun risque et a décidé de retirer Mason Greenwood d'eFootball 2022 et du jeu mobile eFootball PES 2021. Dans un communiqué adressé à Eurogamer, Konami déclare :

À la lumière des graves allégations portées contre Mason Greenwood, le joueur sera retiré de nos jeux de football jusqu'à nouvel ordre. Spécifiquement pour PES 2021 sur mobiles, les utilisateurs ne peuvent pas obtenir le nouveau joueur, mais les propriétaires existants ne sont pas affectés. Konami condamne la violence de toute sorte. Alors que les enquêtes policières sont en cours, il serait inapproprié de commenter davantage.

EA Games n'a pas attendu aussi longtemps, l'affaire Greenwood ayant éclaté à la fin du mois dernier, il a été retiré de FIFA 22 dès le 1er février, ne le rendant plus disponible dans les packs FUT et Ultimate Draft. Son équipementier Nike avait lui aussi annulé son contrat dans la foulée, et le joueur de Man U est écarté du club jusqu'à nouvel ordre.