GC2021 : UFL, un nouveau jeu de simulation de football en free-to-play dévoilé, un concurrent pour FIFA et eFootball ?

Histoire d'essayer de contrer l'hégémonie des jeux FIFA, Konami va tenter de mettre de côté les classiques Pro Evolution Soccer pour porter un eFootball en free-to-play à la rentrée. Il ne devrait pas rester longtemps seul sur ce marché, car un jeune concurrent veut aussi sa part du gâteau.

Les néophytes de Stikerz Inc. ont annoncé à l'occasion de la gamescom Opening Night Live un certain UFL, également en free-to-play, via un court et mystérieux teaser. Il s'agira d'un jeu de simulation de football sous Unreal Engine autour d'une « ligue mondiale en ligne où seules vos compétences comptent ». Clairement, l'idée semble de vouloir mettre l'eSport et la maniabilité au cœur des préoccupations, plutôt que des mécaniques à la FIFA Ultimate Team.

Beaucoup d'autres questions restent en suspens, des qualités graphiques aux licences, mais UFL est prévu à une date inconnue sur « toutes les consoles de jeux majeures ». Affaire à suivre ?