eFootball : pas de PES 2022, mais un free-to-play avec des DLC payants annoncé sur consoles et mobiles par Konami !

En 2020, la saga Pro Evolution Soccer s'est vu attachée le préfixe eFootball pour marquer son investissement envers l'eSport et le jeu en ligne. L'année dernière, un eFootball PES 2021 Season Update est venu marquer le pas en avant des changements majeurs, entre l'abandon du Fox Engine pour l'Unreal Engine et l'arrivée de la next-gen.



Nous attendions désormais des nouvelles d'un eFootball PES 2022... qui n'arrivera à priori jamais ! Konami a en effet décidé de s'affranchir de la numérotation annuelle et même de l'acronyme PES pour proposer une expérience différente, une vraie alternative face au rouleau-compresseur FIFA. Comme le voulait la rumeur, place à un free-to-play à priori parti pour durer plus d'un an avec des mises à jour régulières, tout simplement nommé eFootball. Faut-il comprendre que nous n'aurons jamais de PES 2022, voire que la licence Pro Evolution Soccer est mise au placard jusqu'à nouvel ordre ? Pour le moment, tout porte à croire que c'est le cas, y compris les propos de Konami.

De "PES" à "eFootball™" Tout a commencé avec l’implacable détermination de créer une expérience de football révolutionnaire. Notre ambition était de recréer l’environnement de football parfait, du gazon aux mouvements des joueurs, jusqu’au public du stade. Pour cela, nous avons décidé de créer un nouveau moteur de football, visant à repenser le système d’animation et les commandes du jeu. Le résultat final était encore plus impressionnant que ce que nous avions envisagé. Nous avions dépassé les limites de PES pour atteindre un nouveau royaume de football virtuel. Pour marquer cette nouvelle ère, nous avons décidé de retirer notre illustre nom de marque PES et de le rebaptiser "eFootball™" ! Nous espérons désormais que vous profiterez de cette nouvelle expérience offerte par eFootball™.

Le jeu reprendra les bases du gameplay de PES, avec les nouveautés apportées par l'Unreal Engine que nous avions pu tâter via le New Football Game Online Performance Test. La nouvelle technologie Motion Matching ajoutera par exemple 4 fois plus d'animations qu'auparavant, en convertissant des mouvements capturés sur de vrais joueurs en mouvements sur le terrain.

eFootball sera disponible au début de l'automne sur PC via Steam et Windows 10, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S dans un premier temps, puis tout juste après sur iOS et Android. Le cross-play sera accessible progressivement dans les mois suivant le lancement, y compris entre consoles et smartphones. Un mode avec des matchs en local impliquant quelques grandes équipes sera jouable au départ, suivi par des modes Construction d'équipe et Ligues en ligne, du système de Match Pass et des tournois eSport d'ici la fin de l'hiver. À terme, « certains modes de jeu seront vendus sous la forme de DLC optionnels, permettant aux joueurs de construire leur propre expérience en fonction de leurs intérêts », car oui, il faut bien se faire un peu d'argent. La roadmap des premiers mois est visible ci-dessous.

Début de l'automne Une toute nouvelle expérience de jeu construite avec l'Unreal® Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One)

Des matchs en local avec des équipes telles que le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern et Manchester United Automne Matchmaking cross-platform entre consoles et PC (par exemple PlayStation®5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation®5 vs. PC Steam®...)

Un mode Construction d'équipe (nom à confirmer) qui permet de construire sa propre équipe en faisant l'acquisition de joueurs

Un mode Ligues en ligne (nom à confirmer) pour faire jouer son équipe dans une ligue compétitive mondiale

Un système de « Match Pass » pour gagner des objets et des joueurs en jouant à eFootball™ Hiver Compatibilité avec les manettes pour mobiles

Matchmaking entièrement cross-platform, y compris avec la version mobile lors de l'utilisation d'une manette compatible

Coup d'envoi des tournois eSport professionnel et amateur

Un premier trailer avec du gameplay nous montre des entretiens avec les ambassadeurs Lionel Messi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué et Neymar Jr, tout juste nommé au poste. L'idée générale est donc de s'affranchir des modes solo pour tout miser sur l'expérience en ligne, un concept pas si éloigné des versions Pro Evolution Soccer Lite donnant accès au mode myClub gratuitement depuis quelques itérations. Reste aussi à voir comment eFootball s'en sortira en termes de partenariats, licences et ancrage dans la saison en cours, ou s'il préférera se détacher de tout cela pour privilégier le gameplay et la gratuité. La bonne idée pour devenir un free-to-play référence de la trempe de Fortnite, Apex Legends ou Warzone ?

Toujours est-il que Konami fait sa révolution dans le monde des jeux de football, ce qui risque d'attirer quelques curieux. Plus d'informations sont prévues pour la fin août, et d'ici le lancement d'eFootball à une date inconnue, eFootball PES 2021 Season Update est disponible à partir de 17,50 € sur Amazon.fr.