eFootball 2022 : le free-to-play officiellement lancé avec un trailer, un Premium Player Pack à 39,99 € déjà disponible

C'est une petite révolution qui se trame dans le petit monde des jeux vidéo de football. Alors qu'Electronic Arts veut continuer à conquérir le monde avec FIFA 22, Konami met Pro Evolution Soccer de côté pour livrer eFootball 2022, la première mouture de son free-to-play sous Unreal Engine, aujourd'hui même sur PC via Windows 10 et Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une bande-annonce spéciale vient célébrer ce lancement comme il se doit.



Cette sortie a davantage des allures de pré-lancement, alors que les modes les plus intéressants arriveront via une mise à jour 1.0 plus tard cet automne. Pour le moment, vous avez accès à des matchs hors ligne contre l'IA ou un ami avec 9 clubs et 6 stades, et surtout des Matchs en ligne dans le cadre de l'évènement Worldwide Clubs. Ils permettent de débloquer des Accords Chanceux afin de renforcer notre future Équipe Créative, dans le mode dédié à venir fin 2021.



Une campagne de coup d'envoi comprenant une campagne de Match en ligne et l'évènement « Worldwide Clubs » a lieu pour célébrer le lancement d'eFootball 2022. La campagne de Match en ligne permet aux joueurs de remporter des contrats « Accords chanceux » en fonction du nombre de matchs en ligne joués. Ces Accords chanceux offriront aux utilisateurs l'opportunité d'obtenir des cartes de joueurs « Légendaires », afin de renforcer leur Équipe Créative lors de la mise à jour d'automne. La campagne de Match en ligne commence dès maintenant et s'achèvera le 8 novembre 2021 à 01h59 (UTC). Les récompenses sont les suivantes : Accord chanceux #1 – obtenu après 10 matchs ;

Accord chanceux #2 – obtenu après 15 matchs ;

Accord chanceux #3 – obtenu après 20 matchs. L'évènement spécial « Worldwide Clubs » permet aux joueurs de sélectionner leur club préféré et d'affronter leurs rivaux du monde entier. Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent se plonger dans l'eFootball World et profiter d'équipes authentiques dans des matchs en ligne comme hors-ligne. Le mode Évènements en ligne invite les utilisateurs à se mesurer les uns aux autres lors de défis. Chaque semaine, les joueurs peuvent sélectionner un club parmi plus de 200 équipes sous licence et s'affronter dans divers défis pour gagner des GP, qui pourront être utilisés avec la première mise à jour majeure. Lorsqu'une équipe est sélectionnée, elle est la seule à pouvoir être utilisée pendant l'évènement en cours. Chaque évènement comprendra deux défis : compléter le premier débloquera le second. Les utilisateurs peuvent jouer autant de parties qu'ils le souhaitent, même lorsque le défi est réussi. Bien que la récompense diminue après la complétion initiale, les joueurs pourront tout de même continuer à augmenter leur nombre de GP puisque qu'eFootball opère selon une logique « Play to Win ». eFootball 2022 permet le matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) pour que les joueurs puissent pleinement profiter du mode Évènements indépendamment de leur génération de consoles. L'évènement « Worldwide Clubs » est en cours et se clôturera le 8 novembre 2021 à 01h59 (UTC). Les joueurs ont également la possibilité de jouer en hors-ligne contre l'IA ou un ami avec neuf Clubs Partenaires authentiques, qui apparaissent dans la nouvelle bande-annonce officielle. Ils ont également accès aux stades suivants : Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena et eFootball Stadium. Toutes les licences de Clubs Partenaires d'eFootball peuvent être consultées sur le site officiel. La mise à jour majeure d'automne ajoutera d'importantes fonctionnalités à eFootball 2022, dont : Le mode Équipe Créative – les joueurs pourront créer leur équipe de rêve en signant des footballeurs et des entraîneurs qui correspondent à leur formation et à leurs tactiques préférées, les entraîner et les renforcer pour affronter d'autres joueurs du monde entier ;

De nouveaux types de joueurs – quatre nouveaux types de joueurs seront ajoutés : Standard, Tendance, À l'honneur et Légendaire ;

Des contrats – les utilisateurs pourront signer des joueurs avec l'un des deux types de contrat : les Accords chanceux et les Contrats directs ;

De nouveaux modes de match – les joueurs auront accès aux modes Ligue créative eFootball, Circuit, Défi, Match rapide en ligne et Lobby match en ligne.*

* Certains modes seront disponibles après le lancement de la version 1.0, plus de détails seront partagés prochainement.

Et qui dit free-to-play dit forcément, déjà, microtransactions. Vous pouvez acheter un Premium Player Pack pour obtenir 2 800 Pièces eFootball et 6 Accords Chanceux (8 avant le 10 novembre), pour la modique somme de 39,99 €... Konami précise dans le même temps que les joueurs d'eFootball PES 2021 Season Update pourront récupérer sans frais jusqu'à 2 Accords Chanceux et 1 000 000 de GP.

Les joueurs peuvent se préparer à l'arrivée de la mise à jour majeure en précommandant dès aujourd'hui le Premium Player Pack. Ce pack contiendra 2800 Pièces eFootball et six Accords chanceux. Les utilisateurs auront la garanti de recevoir six joueurs différents*, chaque joueur ayant la même probabilité d'être signé. *Sauf si l'utilisateur choisit de réinitialiser la sélection. Les utilisateurs qui précommandent le Premium Player Pack dès maintenant et avant la fin de la période de précommande, qui s'achèvera le 10 novembre à 23h59 (UTC), obtiendront deux Accords chanceux supplémentaires, pour un total de huit Accord chanceux. Le Premium Player Pack d'eFootball 2022 est désormais disponible en précommande sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 et PC Steam au prix de 39,99 €. Les joueurs qui possèdent eFootball PES 2021 SEASON UPDATE ou eFootball PES 2021 LITE peuvent acheter le Premium Player Pack par le biais de ces jeux et profiter d'une réduction de 10 %*. *Les taux de change peuvent entraîner des pourcentages de remise différents selon la région. Enfin, les joueurs d'eFootball PES 2021 SEASON UPDATE et d'eFootball PES 2021 LITE de longue date recevront un Bonus du vétéran pour eFootball 2022 en fonction de leur collection de joueurs. Les utilisateurs pourront ainsi remporter jusqu'à deux Accords chanceux et 1 000 000 de GP : Les Accords chanceux seront offerts en fonction du nombre de joueurs de la Série Moment iconique : 1 à 5 joueurs – 1 Accord chanceux ;

6 joueurs ou plus – 2 Accords chanceux. Les GP seront accordés en fonction du nombre de Légendes : 1 à 7 Légendes – 300 000 GP ;

8 à 14 Légendes – 500 000 GP ;

15 Légendes ou plus – 1 000 000 de GP. Le compte pour l'attribution de ces récompenses a été effectué à 01h59 (UTC) le 16 septembre. La période de distribution du Bonus du vétéran s'achèvera le 23 décembre 2021 à 01h59 (UTC). Pour plus de détails sur le contenu du Bonus du vétéran et sur les conditions pour l'obtenir, rendez-vous sur le site officiel.





eFootball PES 2021 Season Update est d'ailleurs toujours disponible pour 17,50 € sur Amazon.fr. Mais si vous voulez tester eFootball 2022 gratuitement, vous pouvez donc le faire dès maintenant.