eFootball 2022 : date de sortie et détail du contenu de la première saison du free-to-play, un point sur les futures nouveautés

Oubliez Pro Evolution Soccer, Konami a annoncé le futur de ses jeux de foot avec eFootball, une expérience principalement free-to-play avec des achats intégrés et des extensions payantes, plutôt pensées pour le solo. Le passage à l'Unreal Engine entraînera des changements côté gameplay, que l'éditeur a détaillé lors de la gamescom 2021. Ne manquait maintenant plus qu'une information pour se projeter : la date de sortie.

Déjà, si eFootball sera le nom du projet dans son ensemble sur plusieurs années, il s'appellera dans un premier temps eFootball 2022, « titre officiel de la première saison de contenu ». En toute logique, l'année du nom de l'application devrait changer à chaque rentrée tant que le free-to-play est actif.

Cet eFootball 2022 verra le jour le 30 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 et Steam. Hors-ligne, vous n'aurez accès qu'à 9 équipes et 6 stades, et au départ, vous ne pourrez profiter que de matchs en ligne avec des évènements hebdomadaires utilisant des sélections prédéfinies. L'aventure ne débutera vraiment que cet automne avec une mise à jour ajoutant les Creative Teams pour façonner sa propre équipe, le nouveau système économique, des modes inédits, des joueurs à acheter et collectionner, des récompenses via un Match Pass gratuit et un Advance Match Pass premium, et les versions iOS et Android, qui écraseront le client de eFootball PES 2021. Plusieurs mécaniques de jeu et éléments de l'expérience seront aussi intégrées à ce moment-là, ou dans le cadre de futurs patchs : le programme de la sortie et des mois à venir est détaillé ci-dessous.

Seitaro Kimura, producer de la série eFootball chez Konami Digital Entertainment, commente : « Notre plateforme se nomme « eFootball » et « eFootball 2022 » est le titre de notre première saison de contenu. Des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités, telles que le matchmaking cross-platform et la compatibilité avec les manettes pour mobiles, se produiront régulièrement au cours des mois à venir et seront toujours gratuites. Des mises à jour de contenu et des modes de jeu seront également lancés après la sortie, et seront disponibles selon les cas gratuitement ou en tant qu'option premium. Nous avons hâte d'accueillir de nouveaux joueurs sur le terrain et de lire leurs retours. » Contenus disponibles au lancement d'eFootball 2022 Au cœur d'eFootball se trouve l'eFootball World, où les joueurs pourront profiter de matchs avec des équipes officielles dès le 30 septembre, gratuitement. Le contenu comprendra : Offline Matches Les joueurs pourront affronter l'IA ou un ami en hors-ligne avec une sélection de neuf clubs authentiques : FC Barcelone, FC Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC.

Six stades seront disponibles : Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium. Online Events Les joueurs pourront expérimenter le matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) avec des événements en ligne hebdomadaires utilisant des équipes prédéfinies, pour remporter des récompenses telles que des GP. Contenus disponibles dans le cadre d'une mise à jour majeure d'eFootball 2022 Cet automne, à une date qui sera annoncée prochainement, plusieurs fonctionnalités majeures seront ajoutées à l'eFootball World, dont le mode Creative Teams qui sera disponible gratuitement. Le nouveau modèle de monétisation sera également introduit à ce moment. Il s'agira d'un modèle rééquilibré pour permettre à tous les joueurs d'atteindre le même potentiel, indépendamment de la façon dont ils obtiennent leurs items. Le nouveau contenu comprendra : Creative Teams Les joueurs pourront signer des footballeurs et des entraîneurs qui correspondent à leur formation et à leurs tactiques préférées, les entraîner et les renforcer pour affronter d'autres joueurs du monde entier. Dans eFootball 2022, les joueurs auront la possibilité de cibler les signatures qu'ils convoitent le plus, rendant la construction d'équipe encore plus accessible.

Les joueurs pourront sélectionner une Base Team parmi plus de 600 clubs / équipes sous licence afin d'utiliser son emblème, maillot et stade* officiels, avant de construire son équipe de rêve.

*Les stades authentiques ne seront pas disponibles pour chaque club. De nouveaux modes de match* eFootball Creative League – Dans cette ligue, les joueurs pourront utiliser leur Creative Team afin de se mesurer aux autres joueurs pour devenir le meilleur au monde. Ils devront remporter des points pour être promus au prochain niveau de la ligue, et gagneront des récompenses en fonction de leur performance durant chacune des 10 étapes.

Tour Event – les joueurs devront affronter l'IA dans un format de tournée et gagneront des récompenses en accumulant des Event Points.

Challenge Event – les joueurs s'opposeront à d'autres joueurs en ligne et devront compléter les objectifs assignés afin de remporter des récompenses.

Online Quick Match – les joueurs pourront se lancer dans un match amical en ligne contre d'autres joueurs avec une sélection de plus de 600 clubs / équipes sous licence, en utilisant le matchmaking cross-platform (PC et consoles uniquement).

Online Match Lobby – les joueurs pourront créer une salle de match en ligne et inviter d'autres joueurs pour une rencontre 1vs1. *Certains modes seront disponibles après le lancement de la version 1.0, plus de détails seront partagés prochainement. Nouveaux types de footballeurs Standard – des footballeurs basés sur leur performance durant la saison en cours, ils pourront être signés avec des eFootball Coins (item Chance Deal) ou des GP (item Nominating Contracts).

Trending – des footballeurs basés sur une performance impressionnante durant un match ou une semaine en particulier, ils pourront être signés avec des Nominating Contracts.

Featured – des joueurs sélectionnés par Konami qui pourront être signés avec des eFootball Coins (item Chance Deal).

Legendary – des joueurs basés sur une saison remarquable qui pourront être signés avec des eFootball Coins (item Chance Deal) ou des eFootball Points (item Nominating Contract).

Il y aura trois monnaies au sein d'eFootball : les eFootball Coins (monnaie premium), les GP (gagnés en jouant) et les eFootball Points (gagnés en jouant). Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel. Match Pass et objectifs* Après plusieurs matchs de différents types joués, les Match Pass récompenseront les joueurs avec des items tels que des « Nominating Contracts », qui leur permettront de signer des joueurs de leur choix, des eFootball Coins et plus encore. Les joueurs auront la possibilité d'acheter un « Advantage Match Pass » premium pour obtenir plus de récompenses.

Les joueurs pourront également recevoir des récompenses en complétant des objectifs et auront l'option de dépenser des eFootball Coins pour débloquer des objectifs premium. *Certaines fonctionnalités seront disponibles après le lancement de la version 1.0, plus de détails seront partagés prochainement. eFootball sur iOS et Android Grâce à l'Unreal Engine avec lequel est construite la plateforme eFootball, l'expérience a pu être unifiée sur consoles, PC et mobiles afin de proposer un gameplay de niveau console sur les appareils iOS et Android. L'application actuelle eFootball PES 2021 sera mise à jour pour devenir eFootball 2022 et sera entièrement retravaillée avec un nouveau moteur et de nouvelles fonctionnalités. Malgré d'importants changements, l'équipe de développement a fait en sorte que les utilisateurs actuels puissent conserver de nombreux items au lancement d'eFootball 2022 cet automne. La liste complète des items qui pourront ou ne pourront pas être conservés est disponible sur le site officiel. De la même manière que pour les versions consoles et PC, la plateforme eFootball sur mobiles recevra régulièrement des mises à jour. Au cours de celles-ci, qui seront gratuites, la compatibilité avec les manettes pour mobiles sera ajoutée et avec elle, la possibilité de choisir le matchmaking cross-platform entre tous les joueurs disposant d'une manette. Futures mises à jour Voici quelques exemples de fonctionnalités et de contenus qui seront ajoutés à la plateforme à une date ultérieure, avec plus de détails partagés prochainement : Edit Mode La possibilité de personnaliser entièrement les équipes, les maillots, les joueurs et plus encore sera ajoutée gratuitement pour les systèmes compatibles – plus de détails seront partagés prochainement. Mises à jour du gameplay supplémentaires Compatibilité avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives pour la PlayStation 5.

Piège du ballon avancé.

Power Pass, Power Shot et autres coups spéciaux.

Compatibilité avec les manettes pour mobiles.

Matchmaking cross-platform complet (PC, consoles et mobiles).

