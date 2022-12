TGA 2022 : Scars Above, date de sortie et vidéo de gameplay pour le TPS sur Metahedron

Mad Head Games et Prime Matter avaient présenté lors de la gamescom 2022 Scars Above, un jeu de tir et d'aventure sur une planète extraterrestre. Le titre a déjà refait parler de lui à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2022, dévoilant une nouvelle bande-annonce de gameplay :

Scars Above mélange pour rappel le tir, l'action et l'aventure dans une ambiance de science-fiction. Le joueur incarne une astronaute explorant une structure inconnue non loin de la Terre, voici une présentation du jeu :

Scars Above place les joueurs dans la peau du Dr Kate Ward, une astronaute et une scientifique, envoyée dans le but d'explorer une structure alien colossale et énigmatique, appelée Metahedron, en orbite autour de la Terre. Les choses ne se passent pas comme prévu et le Metahedron transporte Kate et son équipe à travers l'espace jusqu'à une mystérieuse planète extrasolaire où elle se réveille seule, dans un monde hostile et étrange. Bien déterminée à survivre, elle part à la recherche de son équipe et se résout à découvrir le mystère derrière ce qu'il s'est passé. Les joueurs devront examiner leurs environnements, scanner et analyser la faune et la flore alien de cette dangereuse planète extrasolaire, pour ensuite mettre à profit ce savoir durement acquis afin de créer différentes armes élémentaires, gadgets et consommables. Ils devront également s'appuyer sur ces dispositifs offensifs et tactiques, mais aussi utiliser l'environnement à leur avantage tout en exploitant les faiblesses des créatures monstrueuses pour survivre. Ce n'est pas tout, les joueurs devront percer le mystère d'une ancienne civilisation extraterrestre et découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Kate et son équipe.

La date de sortie de Scars Above est fixée au 28 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour les plus impatients, une démo est disponible sur Steam pour découvrir le premier chapitre et vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.