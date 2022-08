GC2022 : Scars Above se présente enfin avec un trailer de gameplay

Lorsque Koch Media avait présenté son label d'édition Prime Matter, il avait notamment mentionné Scars Above, une nouvelle licence développée par Mad Head Games. Eh bien, le jeu d'action et d'aventure dans un monde de science-fiction s'est enfin dévoilé à l'occasion de la gamescom Opening Night Live 2022 :

Scars Above est donc un jeu de tir à la troisième personne qui nous emmènera sur une planète extraterrestre, comme l'explique sa présentation :

Lorsqu'une énigmatique et gigantesque structure alien (appelée « Metahedron » par l'humanité) fait son apparition dans l'orbite de la Terre, l'équipe du SCAR (Sentient Contact Assessment and Response), composée de scientifiques et d'ingénieurs, est envoyée enquêter.

Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévues et le Metahedron envoie l'équipe à l'autre bout de l'espace sur une étrange planète extrasolaire.

Le joueur incarne la docteure Kate Wars, un membre du SCAR, qui se réveille étourdie et seule dans un environnement hostile. Bien déterminée à survivre, elle part à la recherche de son équipe et compte ainsi lever le voile sur les mystères qui l'entourent.

SURVIVRE QUOI QU'IL EN COUTE

Kate est une astronaute et une scientifique, mais elle n'est pas une soldate. Elle est pleine de ressources et est prête à tout pour survivre.

Utilisez une combinaison de différentes armes, appareils, consommables et armes de mêlées ; gérez votre énergie lorsque vous courrez, esquivez, exploitez les points faibles de vos ennemis ; découvrez des tactiques efficaces et battez vos opposants. Combinez différentes attaques élémentaires pour surmonter les difficultés et franchir les obstacles qui paraissaient avant infranchissables.

Fabriquez différents objets et gadgets pour vous aider à lutter contre les innombrables menaces de cette exoplanète.

EXPLOREZ UNE MYSTÉRIEUSE EXOPLANÈTE

Plongez dans une aventure inspirée des classiques de la science-fiction.

Explorez un monde alien rempli de menaces, de magnifiques paysages et de ruines évoquant une civilisation ancienne, bien qu'en avance sur son temps, qui semble avoir aujourd'hui disparue.

Voyagez à travers différents biomes, tels que des marais, des terrains vagues glacés, des cavernes souterraines et des installations extraterrestres. Chaque environnement propose ses propres défis, ennemis, secrets et dangers.

EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE SCIENTIFIQUE

Kate est une scientifique affirmée et son expertise vous sera plus que précieuse afin d'extraire les informations qui vous entourent en scannant les différents artefacts, matériaux et créatures de façon à en apprendre les caractéristiques, forces et faiblesses.

Tandis que vous explorez et analysez autour de vous, vous gagnerez en savoir ce qui vous permettra de créer de nouveaux gadgets et armes. Vous débloquerez également des aptitudes en xenobiologie et en ingénierie.

AFFRONTEZ DES MONSTRES EXIGEANTS

Des ennemis à l'aspect épouvantable et aux stratégies et tactiques diverses vous permettront de ne jamais vous ennuyer, vous obligeant sans cesse à vous creuser les méninges pour les vaincre.