Prime Matter : Koch Media dévoile un label pour éditer Payday 3, un Painkiller inédit et plein de nouveaux jeux déjà présentés !

Nous n'allons pas vous refaire l'organigramme d'Embracer Group, qui a racheté des dizaines d'entités ces dernières années, mais vous le savez autant que nous, c'est un vrai bordel. Et cela va l'être encore plus suite à l'annonce qu'a faite Koch Media, l'une de ses divisions principales, lors du Kickoff Live! du Summer Game Fest. Le groupe possédait déjà 4 branches avec Deep Silver, à Reading en Angleterre, Milestone, à Milan en Italie, Vertigo, à Rotterdam aux Pays-Bas et Ravenscourt, également à Munich, il va en rajouter une cinquième avec Prime Matter, un tout nouveau label d'édition qui opérera depuis Munich en Allemagne.

Dédié à la production de jeux immersifs passionnants par des studios du monde entier, il sera dirigé par Mario Gerhold, et « mettra l'accent sur la créativité, l'expression et la passion, avec des jeux capables de captiver et d'enchanter le public par leurs histoires fascinantes, leurs moments de grâce et leurs expériences hors du commun ». Pas moins de 15 jeux sont déjà confirmés à son catalogue. Il y en a des déjà connus, comme King's Bounty II, qui va avoir droit à des versions PS5 et Xbox Series X|S, Gungrave G.O.R.E, Kingdome Come Deliverance, qui va être porté sur Switch, ou encore l'attendu Payday 3. Mais il y a surtout plein d'inédits dévoilés à la volée, dont Crossfire: Legion, le prochain Warhorse et d'autres, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Payday 3 de Starbreeze Studios, dernier-né de la franchise explosive de jeux de tir coopératifs à la première personne. Ancré dans un environnement semblable à Hollywood, cet opus place les joueurs dans la peau d'un criminel mondialement reconnu qui rejoint le légendaire gang PAYDAY, passé maître dans l'art du braquage.

Smilegate et Prime Matter s'allient pour éditer Crossfire: Legion , un jeu de stratégie en temps réel, signé Blackbird Interactive. Le monde de Crossfire fournit la toile de fond et le scénario parfaits pour ce type de jeu grâce à son approche inédite de la guerre mondiale futuriste et de la lutte entre factions ennemies.

Le nouveau jeu Painkiller. Le légendaire Painkiller est de retour ! De nouvelles informations seront bientôt dévoilées !

King's Bounty 2 du studio russe 1C Entertainment. Ce jeu est le digne successeur de la célèbre franchise qui a révolutionné le monde du RPG tactique à sa sortie.

Scars Above (nouvelle franchise) du studio serbe Mad Head Games. Dans ce jeu d'action-aventure et de science-fiction, un protagoniste solitaire doit survivre au monde hostile et cauchemardesque qui l'entoure.

Final Form (nouvelle franchise et titre provisoire) du studio polonais Reikon Games. Dans ce jeu de tir à la première personne, futuriste et survolté, le joueur incarne une Valkyrie cybernétique qui doit sauver l'humanité de l'extinction.

Gungrave G.O.R.E du studio sud-coréen IGGYMOB. Dans cet élégant jeu de tir à la troisième personne, les joueurs incarnent Grave, l'antihéros ressuscité et bourrin par excellence qui dégomme des ennemis à la pelle dans un déluge sanglant de balles.

Dolmen (nouvelle franchise) du studio brésilien Massive Work Studio. Ce nouveau jeu de rôle et d'action terrifiant allie science-fiction et horreur cosmique lovecraftienne.

The Last Oricru (nouvelle franchise) du studio tchèque GoldKnights. Ce jeu de rôle et d'action à la troisième personne se déroule dans un environnement mêlant Moyen-Âge et éléments de science-fiction.

Echoes Of The End (nouvelle franchise et titre provisoire) du studio islandais Myrkur Games. Ce jeu d'action-aventure solo se distingue par son monde fantastique unique et la prépondérance de sa narration, qui nous conte l'histoire de Ryn et de sa quête existentielle.

The Chant (nouvelle franchise et titre provisoire) du studio canadien Brass Token. Ce nouveau thriller psychologique est un jeu d'aventure-horreur psychédélique et atmosphérique à la troisième personne.

Encased (nouvelle franchise) est un jeu du studio russe Dark Crystal Games. Dans ce RPG classique, le joueur doit découvrir les secrets d'une civilisation extraterrestre.

Kingdome Come Deliverance développé par le studio tchèque Warhorse Studios en collaboration avec Saber Interactive. Ce jeu sort officiellement sur Nintendo Switch. Un certain nombre de jeux plus anciens développés par des studios déjà partenaires de Koch Media seront également publiés sous ce nouveau label. Cela inclura notamment le nouveau jeu de Warhorse Studios, mais aussi l'arrivée sur nouvelle génération de Outward du studio canadien Nine Dots Studio, ou encore Mount and Blade II: Bannerlords de TaleWorlds, qui sortira également sur consoles.





« Prime Matter est un gage de qualité vidéoludique, puisque le label met à la disposition de ses partenaires actuels et futurs toute l'expertise du groupe Koch Media, mais compte également sur une nouvelle équipe dynamique entièrement dédiée à la réalisation du plein potentiel des jeux », a expliqué Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media. « Le divertissement est au cœur de l'industrie du jeu vidéo. Primer Matter cherchera donc à inspirer les joueurs grâce à ses innovations dans de nombreux domaines, tout en conservant les valeurs fondamentales de cette industrie qui la rendent si particulière et intrinsèquement amusante », a-t-il ajouté. « Les jeux naissent dans le cœur et l'esprit des développeurs et des développeuses. Prime Matter vise à maximiser le potentiel des studios en leur permettant de donner vie à leur rêve et à leur vision. L'un de nos objectifs fondamentaux est de soutenir les studios sans restreindre leur liberté créative, afin d'apporter aux jeux le soin qu'ils méritent », a expliqué Mario Gerhold, directeur mondial du marketing et des marques pour la branche jeux du groupe Koch Media. « Certaines des franchises les plus convoitées de notre industrie ont vu le jour grâce au financement participatif ou sont le fruit des efforts de développeurs opiniâtres. L'histoire a montré que l'inspiration et le talent ne sont pas définis par des stéréotypes », a-t-il ajouté. « Au cours de ces 25 dernières années, Koch Media a connu une forte croissance », a indiqué M. Kundratitz. « De nouvelles occasions n'ont cessé de se présenter, qu'il s'agisse de studios indépendants qui font leurs premières armes et nécessitent un soutien allant du développement à la publication sans compromettre leur vision, aux grands studios qui souhaitent bénéficier de notre réseau de distribution et de publication. Il nous semblait donc logique d'ajouter de nouvelles cordes à notre arc ».

Et il y a fort à parier que nous retrouverons une partie de cette sélection au Koch Primetime Gaming Stream de demain !