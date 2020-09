Vertigo Games (Arizona Sunshine) racheté par Koch Media

Embracer Group continue de vouloir s'imposer comme une entreprise incontournable du milieu vidéoludique, il détient notamment THQ Nordic et a racheté un tas de studios ces dernières années, dont le distributeur Koch Media (Deep Silver), qui vient d'annoncer aujourd'hui le rachat de Vertigo Games.

Le studio est surtout connu pour ses jeux en réalité virtuelle comme Arizona Sunshine, Skyworld ou encore Fisherman's Tale. Fondé en 2008, il compte des équipes à Rotterdam et Los Angeles, avec du développement chez Vertigo Studios, mais également de l'édition avec Vertigo Publishing, autant dire qu'il s'agit d'un acteur déjà majeur dans le milieu de la VR, ce qu'apprécie beaucoup Klemens Kundratitz, CEO de Koch Media :

Nous avons étudié de près le marché de la réalité virtuelle ces dernières années. Nous pensons que le moment est venu d'étendre nos activités dans ce secteur qui connaît une croissance rapide. Je suis sûr que nous ne sommes qu'au début du développement de cette technologie et de ce qu'elle offre aux joueurs du monde entier. Nous sommes vraiment très heureux de l'acquisition de Vertigo Games et qu'une équipe VR rejoigne le groupe. Ensemble, nous repousserons les frontières du gaming VR encore plus loin, combinant notre solide expertise en développement et édition.

Richard Stitselaar, CEO de Vertigo Games, rajoute :

Vertigo Games a beaucoup évolué ces dernières années, ce qui a fait que nous sommes passés du développement à l'édition très rapidement. Je suis très fier de voir l'entreprise faire ses débuts dans cette toute nouvelle aventure aux côtés du groupe Embracer. Avec Koch Media nous avons trouvé un partenaire qui est tout aussi motivé à repousser les limites des jeux VR, ce que nous ferons tous ensemble, plus que jamais, avec les nouvelles opportunités que nous offre ce partenariat.

Vertigo Games va évidemment continuer de développer des jeux en réalité virtuelle, six titres sont d'ailleurs attendus d'ici la fin d'année 2021, notamment le jeu de tir After the Fall.

