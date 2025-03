Arizona Sunshine : Vertigo pousse les fans vers le remake en annonçant la fin d'une grosse fonctionnalité

Sorti en 2016, Arizona Sunshine reste encore aujourd'hui un incontournable si vous avez un casque de réalité virtuelle à la maison. Le titre de Vertigo Games nous plonge dans un monde post-apocalyptique et caniculaire envahit de morts-vivants, qu'il faut éliminer en VR avec un arsenal varié. En plus de la campagne solo, un mode multijoueur est disponible, mais les développeurs annoncent un gros changement.

Vertigo Games vient d'annoncer que le mode multijoueur d'Arizona Sunshine ne sera plus disponible après le 1er juillet 2025, la faute à l'arrêt du service UNET, utilisé pour les fonctionnalités en ligne du titre. Bien sûr, le mode solo sera toujours jouable dans son intégralité, mais si vous voulez vous amuser en multijoueur, eh bien il va falloir repasser à la caisse.

Car oui, le développeur indique que « les joueurs souhaitant poursuivre leur aventure multijoueur pourront passer sur Arizona Sunshine Remake, disponible sur PlayStation VR2, Meta Quest et SteamVR ». Une version lancée l'année dernière et qui propose des graphismes, un gameplay et un arsenal améliorés, sans oublier la présence de tous les DLC. Arizona Sunshine 2 n'est quant à lui pas concerné par l'arrêt des services en ligne, pour le moment.

