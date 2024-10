TEST Arizona Sunshine Remake : une édition PSVR 2 qui claque ?

Plus soigné sur la belle de PlayStation





Arizona Sunshine Remake est disponible sur diverses plateformes depuis quelques jours. Récemment, nous vous avons partagé nos impressions sur la version Meta Quest, cette fois-ci, nous nous penchons sur l’édition PSVR 2, disponible donc sur PS5. Ici, nous nous concentrons uniquement sur le rendu et les fonctionnalités. Bref, arrêtons de tourner autour du pot et entrons dans le vif du sujet !

La version PSVR 2 en met plein la vue.

Sans surprise, ce « Remake » utilise le même moteur que le sympathique Arizona Sunshine 2 (lire notre test). Résultat des courses ? Nous retrouvons exactement les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts. Tout d’abord, la modélisation des corps est impressionnante, et la physique est un régal pour les yeux. L’hémoglobine jaillit de partout, les membres explosent, et les cerveaux éclatent… De la pure folie ! Par rapport aux versions Meta Quest, tout est ici plus clinquant.

Les textures sont nettes et détaillées, la résolution est meilleure, et les graphismes sont fins et soignés. Les jeux de lumière sont maîtrisés (mention spéciale aux zones sombres et cloîtrées). En résumé, visuellement, ça en jette ! De plus, les décors sont plus riches : là où d’autres versions doivent faire des concessions, celle sur PSVR 2 en met plein la vue, avec un plus grand nombre de zombies à l’écran. Durant certaines phases, nous nous retrouvons face à plusieurs créatures simultanément, et le jeu tient parfaitement la route sans ramer, ni laguer. Un vrai plaisir pour les yeux.

Cependant, quelques imperfections viennent ternir l’expérience. En particulier, les problèmes de collision. Nous avons été bloqués dans une paroi, et certains zombies, les « Freds », traversent des murs. Il y a toujours ce souci de distance entre notre personnage (nous) et les objets à récupérer. Comme dans Arizona Sunshine 2, le clipping et le popping s’invitent à la fête. En sortant d’un bâtiment ou en arrivant dans une zone légèrement ouverte, les textures et éléments apparaissent brusquement, ce qui brise un peu l’immersion.

Adieu les Freds





En parlant d’immersion, le son est tout bonnement excellent et permet de repérer facilement un ennemi. En tendant simplement l’oreille, nous pouvons deviner la direction et la distance de l’adversaire. Vraiment réussi ! Un petit mot sur le doublage en français, même si c’est plaisant d’avoir un jeu dans la langue de Molière, le comédien manque clairement d’enthousiasme et lit son texte sans âme. Dommage...

Arizona Sunshine Remake est une expérience VR de qualité.

Concernant la prise en main, c’est du grand classique. Les armes se récupèrent sur les hanches ou dans le dos, les revolvers se rechargent en saisissant des munitions sur la poitrine, et les lames ou grenades peuvent être dissimulées dans les manches. Les gestes sont naturels et faciles à assimiler. Dans les paramètres, il est possible de gérer le positionnement de l’équipement et de modifier les options de déplacement (téléportation, rotation, debout ou assis). Chacun peut choisir ce qui lui convient pour éviter tout malaise. Avec le PSVR 2, plusieurs fonctions immersives sont disponibles. Par exemple, vous pouvez activer les vibrations du casque, ainsi que des manettes PSVR 2 Sense, et ajouter des effets de résistance sur les gâchettes selon l’arme utilisée. En résumé, un vrai bonheur !





Arizona Sunshine Remake est une expérience VR de qualité, qui mérite clairement le détour sur PSVR 2. Certes, il subsiste quelques défauts ici et là, mais l’univers est totalement prenant, délirant et décalé. Pour mémoire, le jeu peut se jouer en solo ou en multijoueur (dans le mode Horde), et tous les DLC sont inclus. De plus, le titre sort à point nommé pour Halloween, alors pourquoi ne pas vous laisser tenter ?

