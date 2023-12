TEST Arizona Sunshine 2 : le jeu VR du moment à ne pas louper ?

De la poussière dans l’œil





Arizona Sunshine 2 est la nouvelle production de Vertigo Games qui s’invite sur PC, Pico, Meta Quest et PSVR 2. Le titre plonge le joueur dans un monde infesté de zombies où nous devons (tout simplement) survivre. Nous avons traîné des pieds dans cet univers particulièrement sombre, nous avons terminé le titre, il est temps de vous livrer nos impressions. Un jeu à ne pas louper ? La réponse dans ce test !

C’est gore, c’est sale, c’est extrêmement macabre.

Parlons peu, parlons bien et penchons-nous sur ce qui saute aux yeux, les graphismes. Ce deuxième épisode a de quoi plaire malgré quelques imperfections. Pour entrer un peu plus dans les détails, certaines textures sont superbes, les jeux de lumière sont bien réalisés, les environnements sont vivants (l’herbe bouge, des particules de poussière virevoltent dans tous les sens, le sable s’envole, etc.), et la physique de corps est complètement folle. En effet, il est possible de démembrer un cadavre ambulant avec une arme à feu ou une lame, la peau explose laissant apparaître muscles et os, le sang gicle sur les murs et le sol. C’est gore, c’est sale, c’est extrêmement macabre.

Et les défauts dans tout cela ? Le premier qui nous a ennuyés : les problèmes de collision. Nous avons été bloqués dans un arbre, une porte, une voiture… Idem pour les ennemis qui se retrouvent immobilisés dans un mur ; impossible de les atteindre pour le coup. Ensuite, dans les zones un brin ouvertes, il y a du clipping et du popping, en d’autres termes, des textures et des éléments de décors apparaissent sans crier gare, et il y a un brin d’aliasing. Autre point, nous avons subi énormément de crachs, nous obligeant à redémarrer le jeu et donc notre mission. Plutôt énervant. Au-delà de notre zone jouable, la firme ne s’est pas prise la tête et n’a pas détaillé les environnements. Ainsi, nous avons un rendu plutôt propre dans notre aire de jeu, et disgracieux en dehors. Sacré contraste, ça pique les yeux.

Niveau bande-son, nous avons quelques mélopées qui accompagnent nos escapades, mais elles passent inaperçues. Elles sont surtout là pour intensifier une scène afin de nous faire battre le cœur plus rapidement. Concernant les bruitages, ils sont vraiment excellents. Explosions, bruits de pas, grognements… Nos esgourdes sont grandes ouvertes pour comprendre ce qui se passe tout autour de nous. Le doublage, lui, est malheureusement uniquement en anglais. La langue de Molière aurait été parfaite pour nous immerger comme il se doit dans cette production car, en pleine partie intense, il est difficile de lire des sous-titres tout en shootant dans tous les sens. Dommage !

Attaque Buddy !





Le gameplay est très facile à comprendre, les développeurs ont opté pour des manipulations simples et efficaces. Ainsi, nous avons nos armes sur les hanches, et nos munitions sur le torse. Il suffit de maintenir une gâchette pour tenir un revolver et d’appuyer sur une autre pour tirer. Pour plus de stabilité, nous pouvons poser nos deux mains sur le manche et le tour est joué.

Trucider, décapiter, éviscérer !

Plus nous progressons, plus nous débusquons des armes de plus en plus violentes, comme des fusils à pompe, des mitraillettes, etc, qui terminent sur notre dos. Les gestes sont naturels pour sélectionner l’objet de notre choix, bref, c’est simple comme bonjour. En outre, nous dégotons des ustensiles qui permettent de créer des explosifs, et des lames et autres machettes sont présentes pour découper quelques têtes. Le but dans tout cela ? Trucider, décapiter, éviscérer !

La physique globale du jeu est plutôt bonne puisque nous avons la possibilité d’ouvrir des voitures, des placards, des tiroirs, etc. Nous devons fouiller les parages pour ne pas finir à court de munition. Lors d’un débordement, nous pouvons faire appel à Buddy, un chien qui n’a pas froid aux yeux. Avec un simple bouton, nous pouvons lui ordonner d’attaquer et de maîtriser un opposant, de débloquer un passage, ou encore de chercher une clé pour ouvrir une porte. Notre compagnon est pratique, surtout quand une horde de morts-vivants débarquent.

Debout ou assis, angle de rotation, téléportation ou glissement, différentes options sont disponibles pour jouer à sa convenance. Bien évidemment, il est possible de bouger la tête pour se déplacer, mais nous conseillons d’user des sticks pour faire des mouvements rapides ; comme le demi-tour. Du côté des possesseurs du PlayStation VR 2, notez que les gâchettes adaptatives sont exploitées et se durcirent selon l’arme que nous avons entre les mains. Vraiment jouissif et immersif. Cependant, il n’y a pas de vibrations au niveau de casque, pas d’Eye Tracking, et les retours haptiques ne sont vraiment pas terribles ; nous avons droit à de simples secousses, ni plus, ni moins.

Il est où le patient zéro ?





Dans Arizona Sunshine 2, nous incarnons Fred, un homme quelque peu dépressif qui commence à perdre la raison. Et pour cause, le monde est dévasté et cela fait des lustres qu’il n’a pas croisé la route d’un être vivant. Un jour, il voit passer un hélicoptère qui se crache et trouve, à l’intérieur, un chien enfermé dans une cage. Il va devenir son meilleur ami et, ensemble, ils partent à la recherche du premier contaminé.

Une fois terminée, l’envie de retourner dans Arizona Sunshine 2 est bel et bien présente.

L’histoire est vraiment bateau et peut attrayante. Nous avons quelques « rebondissements » qui sont faciles à deviner bien avant les « grandes » révélations. En d’autres termes, aucunes surprises… Le récit est donc un simple prétexte pour avancer et shooter des zombies à tout-va, sans trop réfléchir. C’est dommage car la base de ce périple est bonne, l’équipe aurait pu pousser un peu plus le côté loufoque et décalé de cet univers, pour surprendre le joueur avec quelques cutscenes délirantes.

En parlant de neurones, il n’y a pas de quoi les remuer. Ne vous attendez pas à faire chauffer la cervelle puisque nous suivons, au final, un couloir qui nous amène à un nouveau chapitre. La frustration peut s’inviter à la fête car les ennemis se ressemblent tout au long de l’aventure, et le titre manque de challenge. Par défaut, la difficulté est en « intermédiaire », nous ne tombons jamais à court de munition, ni de quoi que ce soit (le titre est généreux), c’est pourquoi nous vous incitons à mettre en « difficile » pour jouir d’une expérience un peu plus amusante ; surtout qu’il n’y a pas de boss, ni de gros adversaires robustes. Vers la fin, les phases deviennent un peu plus intenses avec des vagues de zombies déchaînés, mais là aussi, pas de quoi paniquer.

Pour arriver au bout, comptez 5 petites heures. Après quoi ? Il est possible de revenir dans les niveaux ou de se lancer dans le mode « Horde ». Ici, nous devons simplement survivre à un tas d’ennemis qui viennent nous embêter dans notre base. C’est divertissant, et il est possible d’y jouer avec des amis en ligne, donnant des moments mémorables et hilarants. Par ailleurs, la quête principale peut aussi être faite avec un camarade sur la Toile, de quoi rigoler en difficulté « Apocalypse ».

Une fois terminée, l’envie de retourner dans Arizona Sunshine 2 est bel et bien présente. Certes, le jeu manque de modes, mais le coin « Horde » est extrêmement divertissant ; s’amuser avec d’autres survivants sur la Toile est un plus à ne pas négliger. Oui, le jeu est répétitif, il y a des bugs, ça manque de challenge, les ennemis se ressemblent, l’aspect « couloir » peut déranger, mais nous avons tout de même passé un moment agréable avec ce deuxième épisode. C’est un bon défouloir, surtout après une journée irritante et fatigante.

Vou pouvez acheter Arizona Sunshine 2 sur :

Les plus Un rendu propre…

Quelques passages explosifs

Une physique délirante

Le maniement des armes

Le mode Horde, jouissif

Les gâchettes adaptatives (PSVR 2), l’immersion est totale

Les divers paramètres pour un confort optimal Les moins … mais des bugs par-ci, par-là

Encore et toujours les mêmes ennemis

Un brin répétitif

Pas de doublage en français

Pas de retours haptiques saisissants (PSVR 2)

Pas de vibrations directement sur le casque PSVR2

Notation Graphisme 15 20 Bande son 16 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 14 20 Scénario 11 20 Verdict 15 20