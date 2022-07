RUMEUR sur Beyond Good and Evil 2 : le développement avance, une version alpha bientôt en test

Confirmé en 2008 par un simple teaser, Beyond Good and Evil 2 a disparu des radars jusqu'en 2017, où il est revenu avec une cinématique mémorable. Du gameplay du titre a bien été montré à plusieurs reprises depuis, dévoilant un immense monde ouvert aux folles possibilités, mais le projet ne s'est pas concrétisé pour autant. À en croire les rumeurs et les dires de Michel Ancel, créateur de la licence qui a quitté Ubisoft en 2020, le développement aurait été des plus chaotiques (et sa gestion n'y aurait peut-être pas été pour rien).

L'éditeur a rappelé à plusieurs reprises que Beyond Good and Evil 2 était toujours en développement, mais en l'absence de nouvelles dignes de ce nom, les fans s'inquiètent quant à l'avenir du jeu, dont nous ne connaissons honnêtement plus la forme actuelle. Le souvent très bien renseigné Tom Henderson assure savoir grâce à ses sources que les choses avancent en off et que des tests de jeu externes débuteraient à partir de juillet 2022.

Beyond Good and Evil 2 est en effet toujours en développement et le jeu commencera des tests externes ce mois-ci. De plus, ces tests de jeu seront plus étendus qu'à raison d'une session par semaine, un standard d’Ubisoft que nous avons vu pour des projets comme The Division Heartland, XDefiant et plus encore. Malheureusement, les informations n’évaluent pas à quel point le jeu est bien avancé en termes de développement, à quels problèmes il est confronté et combien de temps il faudra avant que le projet ne soit publié.

Cela ne nous avance certes pas beaucoup, mais si nous nous fions aux dires de l'insider, cela montre au moins que Beyond Good and Evil 2 passe de nouvelles étapes qui nous approchent de sa sortie, certainement encore lointaine. Mais en cette période où les leaks sont légion, nous pourrions presque croiser les doigts pour une fuite qui nous montre l'état actuel du projet... Comme toujours, wait & see, en espérant bientôt retrouver Beyond Good and Evil 2 de manière officielle dans nos colonnes. Et pourquoi pas lors de l'Ubisoft Forward de septembre ?