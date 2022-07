Ubisoft Forward : une nouvelle présentation datée pour septembre !

Ce mardi, Ubisoft tenait sa traditionnelle assemblée générale annuelle, l'occasion d'effectuer le plein d'annonces concernant ses licences. La plus notable et proche, c'est sans aucun doute celle du retour médiatique de Skull and Bones ce jeudi 7 juillet, mais ça ne s'arrête pas là. Ainsi, en plus d'une présence à la gamescom 2022 récemment annoncée (du 24 au 28 août), l'éditeur va bien tenir un Ubisoft Forward, sauf qu'il va falloir être patient avant de le découvrir.

En effet, cet Ubisoft Forward aura lieu le samedi 10 septembre à 21h00 avec des révélations concernant des jeux et projets non spécifiés. Ce qu'il est intéressant de relever, c'est que nous avions déjà rendez-vous ce même mois pour découvrir « l'avenir d'Assassin's Creed lors d'un évènement très spécial ». Alors, est-ce que les deux sont liés ? Ce qui est sûr, c'est que les licences pouvant s'y montrer sont nombreuses, avec notamment Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope qui vient d'être daté, Avatar: Frontiers of Pandora qui pourrait rapidement sortir après à en croire une rumeur, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, les différents jeux en live service déjà sur le marché et bien plus.

D'ailleurs une liste de Questions-Réponses provenant de l'assemblée générale indique toujours que Beyond Good and Evil 2 figure dans les jeux en cours de développement, alors l'espoir est permis.