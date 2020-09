Skull & Bones ne sera pas présent à l'Ubisoft Forward de septembre, mais son développement « bat son plein avec une nouvelle vision »

Vous vous souvenez de Skull & Bones ? Oui, le jeu de batailles navales d'Ubisoft annoncé en 2017, qui surfait alors sur le succès de Black Flag en nous proposant à nouveau de vivre la vie de pirate. Sauf qu'il ne donne plus de nouvelles depuis l'an dernier et la rumeur voudrait qu'il ait été rebooté pour devenir un jeu service s'inspirant du modèle de Fortnite. Nous espérions évidemment le retrouver lors de l'Ubisoft Forward de ce jeudi 10 septembre, sauf qu'il n'en sera rien.

Un message a en effet été posté sur le site de l'éditeur par la directrice créative Elisabeth Pellen, que nous avons traduit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la vision initiale du projet a changé et nécessitait donc plus de temps pour être mise en œuvre.

Tout d'abord, merci à nos fans pour leur grande patience. Nous savons que vous attendiez des nouvelles, donc je suis ravi de le confirmer : la production sur Skull & Bones bat son plein avec une nouvelle vision. Nos équipes d'Ubisoft Singapour sont pleinement engagées dans le lancement du jeu, ainsi que dans son accompagnement pendant de nombreuses années. Bien que notre jeu ne soit pas présent à Ubisoft Forward le 10 septembre, nous travaillons actuellement sur des plans pour présenter Skull & Bones dans le futur. Ça en vaudra l'attente.

Beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi nous avons dû reporter notre lancement. La réponse est que nous avions simplement besoin de plus de temps. Nous avons rêvé quelque chose de plus grand pour Skull & Bones, et ces ambitions se sont naturellement accompagnées de plus grands défis.

Ces difficultés ont entraîné des retards nécessaires pour notre jeu. Des questions critiques ont dû être abordées au cours des derniers mois, telles que : comment moderniser le fantasme classique des pirates ? Comment garantir une expérience plus immersive et viscérale ? Comment créer des moments sympas et mémorables dans le jeu ? Pour répondre à la plupart de ces questions, il était clair que nous avions besoin de plus de temps de développement.

Au fur et à mesure que Skull & Bones évoluait de son idée originale à ce qu'elle est maintenant, il était également nécessaire d'avoir de nouveaux yeux pour rejoindre l'équipe. J'étais l'une de ces personnes lorsque j'ai rejoint Skull & Bones en tant que directrice créative il y a un peu plus de deux ans. J'ai fait partie de l'équipe principale du jeu qui dirige de nombreux développeurs talentueux d'Ubisoft Singapour. Depuis, de nombreux nouveaux talents ont rejoint notre équipe mondiale.

De nos équipes d'Ubisoft Berlin, Chengdu, Kiev, Paris et des Philippines, c'est vraiment un travail d'équipe. Le dévouement et la passion de nos développeurs continuent d'alimenter notre volonté de faire de Skull & Bones quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. Notre confiance dans les talents de chacun est ce qui nous motive à pousser Skull & Bones vers la ligne d’arrivée et au-delà.

Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli et nous espérons que vous le serez aussi lorsque vous verrez plus de Skull & Bones à notre retour l’année prochaine. D'ici là, au nom de tous les membres de l'équipe Skull & Bones à travers le monde, restez en sécurité et nous vous reverrons bientôt !