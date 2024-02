Skull and Bones : les joueurs préfèrent se ruer sur un autre jeu Ubisoft

Attendu pendant de longues années, Skull and Bones est enfin disponible, mais il peine à convaincre. Ubisoft n'a pas encore communiqué sur les chiffres de ventes officiels, mais d'après certaines rumeurs, le jeu ne compterait que 850 000 joueurs, dont ceux ayant profité de l'accès gratuit de huit heures.

Un échec pour un jeu AAAA qui compte perdurer pendant plusieurs années, il faut dire que Skull and Bones propose des batailles navales moins haletantes qu'un autre jeu Ubisoft vieux de 11 ans. Les joueurs ne sont pas dupent, ils sont très nombreux à avoir réinstallé Assassin's Creed IV: Black Flag, avec un pic à 3 566 joueurs en simultané dimanche dernier. Bon, le chiffre est loin d'être impressionnant par rapport aux blockbusters du moment, mais c'est quand même une hausse de 35 % par rapport au mois dernier et c'est son meilleur score depuis octobre 2020. Cela ne prend en compte que les joueurs Steam (via SteamCharts), le titre est également disponible sur Ubisoft Connect, sans oublier les versions consoles.

Il ne faut pas enterrer tout de suite Skull and Bones, malgré ses nombreux défauts, il a quand même quelques qualités et le lancement du contenu saisonnier avec l'Année 1 - L'Essor des Kingpins dès aujourd'hui va peut-être séduire quelques joueurs. Par ailleurs, Ubisoft est adepte des week-ends gratuits et promotions, de quoi là encore attirer quelques nouveaux pirates sur la durée. Vous pouvez retrouver Skull and Bones à partir de 52,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST Skull and Bones : impossible d'éviter l'iceberg