Ubisoft Forward : la présentation de septembre enfin datée en vidéo, officialisant Immortals Fenyx Rising

Le 12 juillet dernier, Ubisoft organisait un tout premier évènement Forward servant à présenter ses productions à venir. Nous avons notamment pu avoir un nouvel aperçu d'Assassin's Creed Valhalla et de Watch Dogs Legion, qui faisait son retour médiatique, Hyper Scape a été davantage mis en avant et Far Cry 6 y a été officialisé. Pour autant, l'éditeur n'a alors pas dégainé toutes ses cartouches et plusieurs jeux déjà connus manquaient à l'appel. Rien de plus normal puisqu'une deuxième édition a été annoncée dans la foulée, puis confirmée pour le mois de septembre, sans plus de précision.

L'éditeur ne nous fera pas attendre bien longtemps, puisque cet Ubisoft Forward est désormais daté au jeudi 10 septembre à 21h00. À quoi devons-nous nous attendre ? Eh bien, au retour de Gods & Monsters, qui changera bien de nom et renaîtra de ses cendres pour devenir Immortals Fenyx Rising. Watch Dogs Legion, Hyper Scape et Rainbow Six Siege donneront aussi de leurs nouvelles. Un pré-show aura lui lieu dès 20h00, avec son lot d'annonces de moins grande envergure. Y verrons-nous Just Dance 2021, récemment annoncé ? Quant à Rainbow Six Quarantine, Skull & Bones et autres Beyond Good & Evil 2, nous pouvons toujours croiser les doigts pour que l'un d'eux fasse une petite apparition, des surprises étant promises.

Pour ne pas changer, vous pourrez suivre le tout en notre compagnie sur le site et aurez un résumé de toutes les informations importantes dans la foulée.

