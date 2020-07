Ubisoft : le deuxième Ubisoft Forward confirmé pour la rentrée

Ubisoft a tenu un Ubisoft Forward le 12 juillet dernier pour faire des annonces en ligne, en cette année sans E3. Le programme était un peu décevant, alors que les révélations et annonces étaient finalement assez limitées. L'éditeur avait tout de même annoncé qu'il allait rapidement organiser une deuxième édition pour parler de ses futures productions.

Il vient d'être confirmé à l'occasion du dernier bilan financier de la société que le second Ubisoft Forward se tiendrait en septembre 2020. Le premier numéro a d'ailleurs battu les records de visionnage des conférences traditionnelles, encourageant la société à continuer sur cette voie. Aucune date précise n'a encore été donnée, mais cela veut déjà dire que nous n'aurons pas à attendre longtemps avant la prochaine grosse vague de révélations de la part de l'équipe.

Les titres les plus imminents comme Assassin's Creed Valhalla (disponible en précommande chez Amazon), Watch Dogs Legion ou même Far Cry 6 pourraient tous passer une tête. Nous pouvons aussi croiser les doigts pour avoir des nouvelles de Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters (qui devrait changer de nom), voire Skull & Bones et Beyond Good & Evil 2. Quant à savoir si des jeux surprises seront de la partie, vu le calendrier déjà chargé d'Ubisoft, rien n'est moins sûr.

