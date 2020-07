RUMEUR sur Skull and Bones, rebooté en game as service pour s'inspirer de Fortnite

Le développement de Skull and Bones semble aussi compliqué qu'une virée au large un jour de tempête. Le titre d'Ubisoft nous promettait des batailles impressionnantes avec des pirates, il avait été dévoilé à l'E3 2017 pour sortir l'année suivante. Mais depuis, le jeu se fait discret, il n'était pas à l'E3 2019, ni à l'Ubisoft Forward ce week-end. Pour cause, il aurait été rebooté en interne.

C'est ce que laissent entendre les sources de VGC. Skull and Bones aurait ainsi été rebooté l'année dernière, et Ubisoft voudrait désormais en faire un jeu de type game as service, avec un monde persistant proposant des quêtes, personnages et histoires qui évoluent au fil du temps, via les actions de la communauté et les mises à jour. Un changement qui a poussé le directeur créatif Justin Farren à aller voir ailleurs, chez Wargaming, il aurait ainsi été remplacé par Elisabeth Pellen, ancienne vice-présidente du service éditorial qui a notamment écrit et réalisé XIII en 2003, et supervisé le level design de Splinter Cell: Pandora Tomorrow.

Toujours selon VGC, Skulls and Bones s'inspirerait désormais beaucoup du modèle de Fortnite, avec un fort aspect social et des éléments de narration live, et de la collaboration. Ubisoft voudrait ainsi toucher un public bien plus large qu'à l'origine, lui qui visait à l'origine les joueurs compétitifs.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes jusqu'à ce qu'Ubisoft officialise ce changement. Le studio organisera avant la fin de l'année une seconde édition de l'Ubisoft Forward, croisons les doigts pour enfin y revoir Skull and Bones, qu'importe sous quelle forme. Si vous aimez les pirates, Assassin's Creed: Black Flag est vendu 19,9 € sur Amazon.fr.