Ubisoft Forward : voici ce qu'il faut retenir de la présentation de ce soir, en attendant la prochaine édition

Ubisoft a diffusé ce dimanche 12 juillet une présentation pré-enregistrée, l'Ubisoft Forward. L'occasion pour l'éditeur et développeur de parler de ses futurs jeux, et il faut bien avouer que les fuites ont bien gâché la fête (comme souvent avec le studio), car au final, il n'y avait pas grand-chose de réellement inédit à se mettre sous la dent.

Si vous voulez revivre l'Ubisoft Forward dans son intégralité, vous pouvez retrouver ci-dessus la rediffusion de notre live, organisé en compagnie de Sébastien Lapi, fondateur de Ma Vie de Geek et de la page Facebook Assassin's Geek. Les différents articles détaillés sont à retrouver plus bas, mais en bref, Ubisoft a longuement parlé de Watch Dogs Legion avec une très belle bande-annonce, puis du gameplay et une date de sortie, s'est attardé sur Assassin's Creed Valhalla avec là encore des séquences de jeu et une date de sortie, a officialisé Far Cry 6 avec deux vidéos, dont une qui n'avait pas fuité (champagne !), et a lancé la bêta ouverte de Hyper Scape sur PC.



Cette première édition de l'Ubisoft Forward a quelque peu déçu par l'absence de Beyond Good & Evil 2, Skull and Bones et de réelles nouveautés, mais pas qu'inquiétude, Yves Guillemot a pris la parole pendant la présentation afin d'annoncer qu'un nouveau numéro d'Ubisoft Forward sera diffusé prochainement, sans dévoiler de date malheureusement. Mais ce sera pour 2020, c'est déjà ça de pris. Le PDG en profitera d'ailleurs sans aucun doute pour revenir sur les affaires de harcèlements qui touchent son studio depuis quelques semaines, avec le renvoi de plusieurs membres hauts placés ce week-end. Ubisoft avait indiqué peu avant la présentation qu'il n'aborderait pas ce sujet, s'agissant d'une vidéo pré-enregistrée, montée et mise en ligne à l'avance, mais pour le prochain numéro, il n'aura plus d'excuse. Si Assassin's Creed Valhalla vous a hypé, vous pouvez le précommander en édition limitée à 69,99 €, mais si vous préférez Watch Dogs Legion, il est proposé contre 64,99 €, toujours en édition limitée.