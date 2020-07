Ghost Recon Breakpoint : l'arrivée des IA alliées datée, et l'évènement Résistance dévoilé

Très imparfait à son lancement en juillet dernier, Ghost Recon Breakpoint a su évoluer dans le bon sens au fil des mois grâce à de nombreuses mises à jour, mais il manque encore une fonctionnalité très attendue par les joueurs, la possibilité l'explorer l'île d'Auroa avec des Ghosts contrôlés par l'intelligence artificielle.

Le rajout de cette fonctionnalité avait été teasé il y a quelques jours, et les développeurs ont donc dévoilé lors du pré-show de l'Ubisoft Forward une nouvelle bande-annonce ce soir pour introduire les alliés de Nomad. Fury, Fixit et Vasily rejoindront donc le joueur le 15 juillet prochain dans Ghost Recon Breakpoint, il sera possible de personnaliser leur apparence et leur équipement, dont l'arme principale, de la même manière que le personnage principal, et ils s'adapteront à la situation, en mettant un silencieux par exemple. Le joueur pourra également se servir d'une Roue des Ordres pour donner des indications sur les déplacements ou les actions à faire, effectuer des tirs synchronisés, et les combiner avec les drones pour abattre jusqu'à sept cibles d'un coup. Et si Nomad est à terre, les alliés arriveront pour l'aider, en espérant que l'IA soit un peu plus réactive que dans Ghost Recon Wildlands.

Les développeurs ont également profité de l'Ubisoft Forward pour dévoiler l'évènement Résistance, qui sera jouable à partir du 16 juillet prochain dans Ghost Recon Breakpoint. Haruhi Ito et les Parias demandent ici de l'aide aux Ghosts afin de se dresser contre Sentinel, qui occupe Auroa de manière illégale. Les joueurs devront donc accompagner les Rebelles dans cette révolution, au travers de missions exclusives, jouables gratuitement pour tous les joueurs jusqu'au 29 juillet prochain, avec évidemment « des récompenses uniques » à la clé.

Pour rappel, Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez l'acheter à 22,5 € sur Amazon.fr.