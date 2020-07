Ghost Recon Breakpoint : les IA alliées en approche, teasées dans une nouvelle bande-annonce

Depuis le début d'année, Ghost Recon Breakpoint a bien évolué avec l'intégration de l'expérience Ghost et l'ajout de l'Épisode 2 État Profond avec du contenu Splinter Cell en mars dernier. Prochainement, c'est une mise à jour d'envergure numérotée 2.1.0 à laquelle nous aurons droit, qui inclura tout ce que les développeurs avaient prévu pour la 2.0.5 en raison de leurs conditions de télétravail. Prévue pour la mi-juillet, elle va notamment voir l'arrivée des IA alliées, teasées dans une nouvelle bande-annonce.

Nous y retrouvons donc Nomad et ses camarades que l'intelligence artificielle contrôlera pour nous épauler, à l'instar de ce qui était proposé dans Wildlands. Il ne s'agit en revanche que d'un teaser, le trailer complet devant être diffusé lors du pré-show de l'Ubisoft Forward le 12 juillet. Des mises à jour du PvP et du GunSmith sont également prévues au même moment, avec tout un tas de correctifs et améliorations du confort de jeu.

Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, pouvant être acheté 19,14 € sur la console de Sony via Amazon.

