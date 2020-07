Might & Magic: Era of Chaos, une bande-annonce épique en guise de remerciements

Alors que les fans de jeux de rôle espèrent depuis années un nouvel opus majeur sur ordinateurs, Ubisoft a préféré porter sa franchise Might & Magic sur mobiles, avec l'Auto Chess Might & Magic: Chess Royale lancé en début d'année, mais également Might & Magic: Era of Chaos, qui se rapproche un peu plus des origines de la franchise.

Le titre a rencontré un petit succès sur iOS et Android depuis son lancement il y a sept mois, les développeurs ont en effet partagé une bande-annonce dévoilant que Might & Magic: Era of Chaos compte plus de 30 millions d'heures jouées, avec plus de 100 millions de batailles livrées. Ubisoft invite donc les joueurs à télécharger le titre pour recevoir « des récompenses exclusives ».

Might & Magic: Era of Chaos est disponible en free-to-play sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android).