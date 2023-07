Might & Magic: Clash of Heroes, la Definitive Edition lancée en vidéo et déjà à prix réduit

En mai dernier, Ubisoft annonçait un partenariat avec Dotemu afin de remettre au goût du jour Might & Magic: Clash of Heroes, un jeu de rôle avec des mécaniques de puzzle game datant de 2009. Un titre un peu oublié, surtout depuis la fermeture des serveurs en ligne, mais qui fait donc son grand retour dans une Definitive Edition.

Se déroulant 40 ans avant Might & Magic V, Might & Magic: Clash of Heroes met en scène une poignée de héros dispersés à Ashan, qui vont devoir suivre leurs propres voies pour améliorer leurs compétences et affronter les Forces Démoniaques. Voici les points forts du jeu :

Des combats stratégiques à l’épreuve du temps : maîtrisez les pouvoirs uniques de 15 personnages jouables différents, et des forces qu’ils commandent dans des batailles dynamiques et acharnées.

: maîtrisez les pouvoirs uniques de 15 personnages jouables différents, et des forces qu’ils commandent dans des batailles dynamiques et acharnées. Une grande aventure épique : menez cinq héros et héroïnes dans le combat de leur vie, au cœur d’un conflit mondial détaillé dans une campagne solo extrêmement satisfaisante.

: menez cinq héros et héroïnes dans le combat de leur vie, au cœur d’un conflit mondial détaillé dans une campagne solo extrêmement satisfaisante. Une rénovation revitalisante : rééquilibrage du multijoueur, coup de frais graphique qui garnit la superbe direction artistique originelle de nouveaux rendus et portraits de personnages, une pincée d’améliorations diverses : tout cela amène l’excellent concept original vers de nouveaux sommets.

: rééquilibrage du multijoueur, coup de frais graphique qui garnit la superbe direction artistique originelle de nouveaux rendus et portraits de personnages, une pincée d’améliorations diverses : tout cela amène l’excellent concept original vers de nouveaux sommets. Un contenu costaud : Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition inclut le DLC I Am the Boss et ses quatre boss jouables, en plus d’un boss exclusif au multijoueur disponible en match rapide, en ligne comme hors ligne.

: Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition inclut le DLC I Am the Boss et ses quatre boss jouables, en plus d’un boss exclusif au multijoueur disponible en match rapide, en ligne comme hors ligne. Nouvelles options de localisation : profitez de la richesse de Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition en japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel pour la première fois.

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition est disponible contre 17,99 € sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 4, ainsi que sur PS5 indirectement grâce à la rétrocompatibilité. Jusqu'au 2 août prochain, le titre bénéficie d'une réduction 15 % sur toutes les plateformes et même de 40 % supplémentaire si vous avez le jeu original dans votre bibliothèque Steam. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.