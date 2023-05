Might & Magic: Clash of Heroes bientôt de retour dans une Definitive Edition

Might & Magic, c'est une vieille franchise de jeux de rôle façon dungeon crawler née dans les années 80, qui a eu droit à quelques spin-offs comme Might & Magic: Clash of Heroes, en 2009. Un opus qui mélangeait les mécaniques de RPG, d'aventure et de puzzle game, sorti à l'origine sur Nintendo DS puis porté sur ordinateurs, mobiles et les consoles de salon de l'époque. D'ailleurs, les serveurs PC ont fermé l'année dernière.

Mais les nostalgiques peuvent se réjouir, Might & Magic: Clash of Heroes sera de retour cet été dans une Definitive Edition sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Un titre toujours édité par Ubisoft, mais cette fois développé par Dotemu, qui reprendra les mêmes mécaniques que l'opus d'origine tout en y incluant quelques nouveautés, comme des artworks, portraits de personnages et améliorations techniques inédites. Le mode multijoueur va ainsi être rééquilibré avec un boss exclusif, Euni the Archdruid, tandis que les joueurs pourront également opter pour un DLC afin de contrôler quatre boss (Azexez, Count Carlyle, Ludmilla et Azh-Rafir) de l'aventure. Autre nouveauté, le jeu sera localisé pour le marché asiatique, de quoi séduire quelques millions de nouveaux joueurs potentiels. Cyrille Imbert, CEO et producteur exécutif chez Dotemu, commente :

C’est un rêve qui devient réalité pour moi. Might and Magic: Clash of Heroes est l’un de mes jeux préférés de cette époque. C’est un bijou de game design. J’ai passé tellement de nuits avec mes amis à chercher la meilleure stratégie possible, à lancer un énième « dernier duel » jusqu’au lever du jour. Avoir l’opportunité de travailler sur une mise à jour de ce classique des temps modernes, pour donner à un nouveau public l’opportunité de le découvrir, est tout bonnement incroyable. Nous sommes impatients de mettre le jeu entre les mains d’une toute nouvelle génération de fans.

Eric Damian-Vernet, directeur de la licence Might & Magic chez Ubisoft, rajoute :

Might & Magic: Clash of Heroes est l’un des meilleurs jeux, et l’un des plus originaux, de la licence Might & Magic. Il figure parmi ceux qui méritent vraiment une « Definitive Edition ». Dès le départ, il nous est apparu clair que l’équipe de Dotemu était fan du jeu, tout en étant parfaitement capable d’honorer son héritage pour les consoles et PC actuels.

Si vous ne connaissez pas du tout Might & Magic: Clash of Heroes, il prend place 40 ans avant Might & Magic V et suit l'aventure de cinq héros dans différentes régions d'Ashan. Séparés, ils doivent affronter des Forces Démoniaques pour sauver le monde, tout en démêlant un complot et augmenter leur puissance. Le mode multijoueur propose quant à lui 15 personnages jouables, répartis en cinq factions, avec des parties en ligne ou local.

Might & Magic: Clash of Heroes Definitive Edition est attendu dans le courant de l'été 2023 sur PC, PS4 et Switch, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.