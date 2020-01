Might & Magic: Chess Royale, Ubisoft annonce son propre Auto Chess façon Battle Royale

L'Auto Chess va-t-il devenir le nouveau genre à la mode ? Après Auto Chess, Dota Underlords et Teamfight Tactics, voilà qu'Ubisoft présente aujourd'hui Might & Magic: Chess Royale, qui aura l'originalité de proposer des parties à 100 joueurs, comme dans les Battle Royale.

Comme le montre la première bande-annonce, relayée par Games Trailer X, Might & Magic: Chess Royale permettra de participer à des batailles contre 99 autres joueurs en plaçant les héros de la franchise Might and Magic sur le terrain, la stratégie et la connaissance des personnages et de leurs capacités étant la clé de la victoire. Le joueur débloquera au fil des parties de nouveaux héros, et Ubisoft insiste bien sur le fait que ces matchs seront courts, une dizaine de minutes environ.

Car oui, Might & Magic: Chess Royale est pensé pour les mobiles, mais il sortira également sur PC, le 30 janvier prochain. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel d'Ubisoft.