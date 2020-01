Dota Underlords : bientôt la fin de la bêta et le lancement de la Saison 1

C'est en juin dernier que Valve dévoilait Dota Underlords, sa propre vision de l'Auto Chess, et la bêta ouverte avait été lancée dans la foulée. Depuis, le titre a reçu de nombreuses mises à jour, et comme viennent de l'annoncer les développeurs, il passera en version 1.0 le mois prochain.

Bien évidemment, Valve compte sur cette mise à jour pour relancer l'intérêt de Dota Underlords. Le titre avait attiré plus de 200 000 curieux l'été dernier sur Steam, mais ne compte désormais plus que 16 000 joueurs quotidiens, c'est peu. Voici ce qu'annonce Valve :

C'est une nouvelle année, avec de nouveaux Underlords, et bientôt une nouvelle saison. Eh oui, la saison bêta tire à sa fin, et la saison 1 de Underlords sortira d'ici la fin février.

En plus de nos correctifs habituels pour les bugs et les rééquilibrages, nous effectuerons sans doute une nouvelle mise à jour avant le grand jour, avec encore un Underlord pour compléter le jeu. Entretemps, l'équipe travaillera d'arrache-pied sur la saison 1, notamment sur le passe de bataille, Cavale en ville, la rotation des héros et des objets et les mises à jour de l'interface.

Nous l'avons déjà dit, mais nous voulons vous remercier à nouveau d'avoir joué avec nous tout au long de cette période de bêta/d'accès anticipé. Le soutien de la communauté et ses retours ont été précieux pour amener le jeu au point où il en est. C'est la dernière ligne droite ! Nous sommes impatients de livrer Underlords 1.0 très bientôt et de le faire connaître à un public plus large.