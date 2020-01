Dota Underlords : une date de sortie précise pour la version 1.0

Disponible en Early Access sur Steam, l'App Store et le Google Play Store, Dota Underlords est pour rappel un Auto Chess développé par Valve, qui reçoit régulièrement des mises à jour. Les développeurs avaient déjà annoncé qu'il quitterait l'Accès Anticipé dans le courant du mois de février, mais nous avons aujourd'hui des informations plus précises.

La date de sortie de Dota Underlords en version 1.0 est donc fixée au 25 février 2020 sur PC, iOS et Android. Valve en profitera pour publier une grosse mise à jour rajoutant du contenu, des récompenses, de nouvelles alliances, et marquant surtout le lancement de la Saison 1. Les joueurs retrouveront également un Battle Pass, un système de rotation de personnages et d'objets, et une refonte de l'interface utilisateur.

Bien évidemment, pas question pour Valve de se reposer d'ici le 25 février, les développeurs publieront au moins une autre mise à jour d'équilibrage pour Dota Underlords avant le passage en 1.0.