MAJ Far Cry 6 officialisé à l'Ubisoft Forward avec une cinématique montrant El Presidente et son fils

Vendredi, l'une des grosses annonces d'Ubisoft pour sa conférence de dimanche a fuité sur la Toile à cause du PlayStation Store hongkongais. Oui, Far Cry 6 est une réalité et mettra en scène l'acteur Giancarlo Esposito dans le rôle du grand méchant de l'épisode, un dictateur nommé Anton Castillo, amateur de cigares comme nous l'a prouvé un teaser cette fois bien officiel. Ce dernier était bel et bien issu d'une plus longue bande-annonce, qui a malheureusement fuité ce samedi soir, à 24h de sa diffusion... Oui, ce n’est décidément pas de chance.

Localisée en français, nous retrouvons donc dans cette vidéo le dictateur au sein de son palais avec son fils Diego, visiblement passionné de modélisme. Sauf que son paternel préfère lui offrir une grenade, un drôle de cadeau pour un enfant si vous voulez notre avis... Encore plus lorsqu'elle est dégoupillée et n'attend qu'une chose, exploser. Toute la folie du personnage d'Anton est ici présentée, ou plutôt devrions-nous dire, El Presidente (non, pas celui de Tropico). Ce dernier introduit la situation géopolitique locale, bien chaotique, en l'expliquant à son rejeton à travers une drôle d'analogie avec cette grenade. La séquence se termine alors qu'il est demandé à Diego de montrer qu'il a retenu la leçon en lâchant l'explosif sur la foule de protestants. Pour une introduction à l'univers de ce nouvel épisode, l'éditeur fait plutôt fort, reste désormais à voir à quoi ressemblera l'environnement local avec du gameplay. Réponse durant l'Ubisoft Forward ?

Pour terminer, nous avons donc la confirmation que Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC (Epic Games Store et Uplay) et Stadia. D'ici là, vous pouvez redécouvrir Far Cry 3 dans sa Classic Edition sur la génération actuelle, vendu 18,95 € sur Amazon. Oui, avec la théorie courant sur la Toile comme quoi Diego ne serait autre que Vaas lorsqu'il était enfant en raison de sa cicatrice, il n'est pas trop tard pour découvrir ce personnage emblématique de la licence.

Mise à jour : l'Ubisoft Forward a évidemment dévoilé la cinématique en CGI, en plus d'une autre vidéo digne d'un opening de série.