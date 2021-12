Far Cry 6 : après la boulette d'Ubisoft, les missions gratuites avec Danny Trejo sont enfin là

Le mois dernier, Ubisoft a rajouté une nouvelle gaffe à sa liste. Il a permis de jouer trop tôt à la mission gratuite de Far Cry 6 avec l'acteur Danny Trejo, dans une version exclusivement en anglais et à priori non finalisée, avant de la retirer via une mise à jour. Cette quête additionnelle fait partie du riche programme post-lancement de l'aventure, qui nous a déjà permis d'acheter le DLC Folie avec Vaas.



Si vous n'aviez pas eu le temps d'y jouer lors du leak, votre heure est venue. La mission Danny & Dani contre le reste du monde est officiellement disponible, pour vivre une drôle de quête afin « d'empêcher les forces d'Antón Castillo de faire échouer le projet de Danny Trejo, qui souhaite venir à Yara pour préparer de savoureux tacos afin d'aider les habitants dans le besoin ». Et il ne s'agit pas de la seule mission avec l'acteur, car en terminant le premier objectif, nous débloquons la sixième et dernière opération spéciale appelée Malagua, qui nous demande « d'aider les étudiants de Yara à lutter contre l'armée d'Antón, qui veut déployer l'arme chimique PG-240X sur l'île », aux côtés de Danny Trejo donc.

Foncez, car ces quêtes sont gratuites et permettent de débloquer une tenue inspirée par le comédien et son camion à tacos présent dans le jeu en tant que véhicule pilotable. D'autres ajouts du genre inspirés par Stranger Things et Rambo devraient suivre dans les mois qui viennent, pour mémoire. Far Cry 6 est actuellement disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST Far Cry 6 : Yara fait sa révolution, pas Ubisoft