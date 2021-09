Far Cry 6 : pas de ray tracing sur consoles, Ubisoft s'explique

Far Cry 6 sera l'un des gros jeux de cette fin d'année 2021, il nous emmènera pour rappel à Yara en compagnie d'Antón Castillo, un dictateur incarné par Giancarlo Esposito. Jeu AAA développé par Ubisoft, le titre devrait nous en mettre plein la vue, mais les joueurs sur consoles de salon devront se passer d'une fonctionnalité graphique majeure.

Stephanie Brenham, responsable de l'équipe de programmation 3D sur le jeu, a ainsi dévoilé à WFFCTech que Far Cry 6 n'aura pas de ray tracing sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La technologie est réservée aux ordinateurs, tandis que sur consoles, les développeurs ont préféré proposer un rendu en 4K et à 60 fps. Le studio a fait son choix, mais Stephanie Brenham rappelle que le jeu inclura toutes les autres fonctionnalités graphiques, notamment le système météorologique dynamique.

Ubisoft a par la suite partagé un communiqué à TechRadar afin de clarifier ces propos, affirmant que le choix de ne pas avoir de ray tracing sur PS5 et Xbox Series X|S a été fait pour que « l'expérience sur la génération précédente de console reste cohérente ». Sur les machines de nouvelle génération, les joueurs pourront tout de même profiter de textures en haute définition, d'un niveau de détails plus élevé et de plus grandes distances d'affichage, comparé aux versions PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X.

La date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 7 octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Google Stadia, vous pouvez déjà le précommander à 69,99 € sur Amazon.